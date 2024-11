Sinner incontra Allegri alle ATP Finals, Max euforico per il complimento di Jannik: “Oh, hai visto?”

video suggerito

Il tennista numero uno al mondo e l'ex tecnico della Juve si sono incontrati nei corridoi della Inalpi Arena dopo la sfida contro Fritz. Lo scambio di battute è stato ironico: "Ho visto un gran rovescio", dice Jannik. La replica di Allegri è divertita.

Jannik Sinner deve averlo sorpreso ma, in fondo in fondo, la vittoria di corto muso è qualche garba assai a Massimiliano Allegri. C'era anche l'ex allenatore della Juventus ad assistere al match del numero uno al mondo, lo ha incontrato nella pancia della Inalpi Arena dove il tecnico è di "casa", tant'è che nel 2019 provò addirittura ad accomodarsi nella postazione del giudice di sedia. L'alto-atesino ha battuto Taylor Fritz nel secondo match della fase a gironi delle Finals di Torino e messo in tasca la qualificazione alle semifinali (gli basterà un set con Medvedev), lo ha fatto a margine di una partita combattuta, in cui ha sfoderato grandi colpi provocando tutta la frustrazione dell'americano.

Omaggiato dal pubblico con un'ovazione che lo emoziona, Sinner è rientrato negli spogliatoi sereno, col sorriso sulle labbra, rilassato abbastanza da concedersi attimi di meritato relax e qualche battuta con l'allenatore livornese. Allegri è appoggiato a un muro e dialoga con Simone Vagnozzi, il campione azzurro ne scorge la sagoma da lontano, lo riconosce e scherza con lui: "Ho visto un gran rovescio ieri…", mimando con la mano la meraviglia per il ‘talento' esibito dal mister anche sul campo di tennis: è un hobby che coltiva da tempo, ne ha abbastanza dimestichezza da tradurlo anche nel linguaggio calcistico.

Ricordate la battuta sulla "Juve che è Sinner e l'Inter che è Djokovic" nella lotta scudetto? Adesso che ce l'ha davanti, Allegri può anche permettersi il lusso di abbracciarlo, fargli i complimenti e inscenare un simpatico siparietto. "Eh… ho visto un gran rovescio ieri", gli ripete Sinner. Max raccoglie la battuta e replica: "Oh, hai visto? Mannaggia la miseria… Complimenti Jannik!". Simone Vagnozzi fa da spalla e prepara il terreno per il prossimo scambio a copione, accennando a una similitudine tra quel tracciante ‘maledetto' da Fritz e l'atteggiamento dell'allenatore a bordo campo: "Oggi sul passante sicuramente ha fatto la visualizzazione di te che facevi lungolinea".

Poi Allegri parla dell’incontro concluso da poco tempo e pizzica Sinner, ma la fa solo con intento scherzoso: "Avevo previsto un 6-2… Però bravo". "Magari… ma adesso va be così dai", la risposta di Jannik che può andare a fare una doccia e a prendere un tè caldo, oltre alla razione consueta di massaggi e al protocollo che prima lo porta in sala stampa per la conferenza rituale post match.