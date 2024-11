video suggerito

Sinner emozionato davanti ai tifosi italiani alle ATP Finals: inizia l’intervista e si scioglie Sinner battendo Fritz vede le semifinali delle ATP Finals, dopo il successo sul tennista americano Jannik si è emozionato mentre realizzava l’intervista in campo, dopo un coro dei suoi numerosissimi tifosi. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Morra

147 CONDIVISIONI condividi chiudi

Implacabile. Jannik Sinner vince anche contro Taylor Fritz, migliora i suoi straordinari numeri stagionali, e pure alle Finals, e prosegue la sua meravigliosa marcia a Torino. Un successo splendido quello di Sinner, che ha vinto da campionissimo alzando il livello nel momento decisivo e così ha battuto un ottimo Fritz. Dopo la partita ha sorriso, era contento e si è emozionato davanti ai tantissimi tifosi che lo stavano acclamando e a loro ha subito dedicato un pensiero.

Sinner batte Fritz alle ATP Finals

Sinner è favorito a Torino, anzi favoritissimo, ma vincere non è mai facile. Le ATP Finals sono un grande obiettivo per Jannik, che ha dovuto impegnarsi tanto per battere un ottimo Fritz, che conferma i suoi progressi, ma che alla fine è stato sconfitto da un tennista più forte che ha fatto quello che fanno i fenomeni, e cioè fare i fenomeni quando serve. Due break entrambi sul 5-4. Partita vinta nel tripudio dell'Inalpi Arena, che ha tributato un grande applauso al numero 1 del mondo, che poco dopo si è presentato ai microfoni della TV.

Jannik si emoziona dopo il tributo dei tifosi: il coro è emozionante

Intervistato da Diego Nargiso, ex pro, Jannik mentre si apprestava a rispondere alla prima domanda sente fortissimo il coro che gli dedicano i tifosi a Torino, per la verità già dal 2023: "Olé Olé Olé Olé Sinner Sinner". Jannik si zittisce, si emoziona, il suo sguardo tradisce la forte emozione. È un bel momento. Quando termina il coro riprende la via della parola e spiega subito che in genere parla prima del suo avversario, ma ora è giusto fare un'eccezione: "Normalmente parto sempre con l'avversario, ma qui parto con il pubblico. Grazie mille".

Leggi anche Jannik Sinner vince ancora alle ATP Finals, batte Fritz in due set e vede le semifinali

Poi Sinner ha parlato dell'incontro con Fritz, che ha elogiato, e si è già proiettato al match con Medvedev, che si giocherà giovedì alle ore 20:30: "È stata una partita difficile, lui ha servito molto bene, io ho provato a entrare nello scambio nei turni di risposta. Potevo servire meglio ma da fondo abbiamo giocato a un alto livello sia io che lui. Nei punti importanti ho servito molto bene. Sono contento di come ho gestito le situazioni difficili. Ora siamo più vicini alla semifinale, il primo obiettivo di questa settimana, vediamo come va la prossima partita. Domani il riposo mi farà bene, speriamo di essere pronti con Medvedev".