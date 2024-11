Jannik Sinner vince ancora alle ATP Finals, batte Fritz in due set e vede le semifinali

video suggerito

A cura di Alessio Morra

Jannik Sinner batte anche Taylor Fritz e procede la sua marcia implacabile alle ATP Finals. Il numero 1 della classifica ATP alza il livello nel momento decisivo e vince con il punteggio di 6-4 6-4. Tecnicamente non è ancora in semifinale, ma in realtà è quasi una formalità. Giovedì tornerà in campo contro Medvedev.

Splendido avvio di Sinner e Fritz

La partita è bella, veloce, i due giocano a viso aperto. Sinner parte bene, Fritz però gli fa capire che c'è e che soprattutto non ha alcun timore reverenziale. L'italiano serve per primo e quindi si mette avanti, l'americano insegue. Entrambi vincono in avvio un paio di punti davvero spettacolari e sono costretti ad arrivare ai vantaggi sul proprio servizio. Si arriva così al 3-3.

6-4 Sinner, break nel momento decisivo

Il settimo game dura tanto, oltre sette minuti. Fritz lotta e combatte, si procura pure una palla break, che però non sfrutta. Nel game successivo è Sinner a partire alla grande, l'azzurro si procura tre palle break, tutte in fila, ma Fritz non demorde le cancella e dallo 0-40 in poi non perde un punto. Gli argini sono pronti a essere rotti. Jannik tiene la battuta e nel decimo gioco alza il livello, non lasciando scampo all'avversario che cede il servizio e soprattutto il primo set, 6-4 Sinner in una cinquantina di minuti.

Jannik Sinner regala spettacolo a Torino

Ritmo altissimo, scambi dal fondo e qualche punto spettacolare. L'intensità è da partita di alto livello. Insomma match divertente anche nel secondo set. L'americano esce da un game complicato e si rimette in parità. Jannik prova spesso ad alzare il ritmo, ma Fritz gioca bene, si muove con agilità e ha un servizio potente, la parità resta.

Più avanza il secondo set e più il livello si alza, punti splendidi e tanti game lottati, con potenziali occasioni di qua e di là. Fritz non molla di un centimetro, Sinner si guadagna un'occasione quando nel settimo game fa un punto con un passante da circoletto rosso. Il break decisivo arriva anche nel secondo set al decimo gioco, quando Sinner vince quattro punti di fila e manda ancora in visibilio i tifosi sugli spalti. Sinner si impone con un periodico 6-4 e prenota un posto in semifinale, giovedì tornerà in campo contro Medvedev.