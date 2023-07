Sinner in semifinale a Wimbledon, rotto un tabù: Safiullin battuto in 4 set Jannik Sinner ha battuto Safiullin nei quarti di finale di Wimbledon qualificandosi per la prima volta nel penultimo atto di uno Slam.

Jannik Sinner rompe un tabù e trova la prima semifinale in uno Slam della carriera sull'erba di Wimbledon. Il tennista altoatesino si è imposto in 4 set su Safiullin confermando anche in questo turno il pronostico. Un match più complicato del previsto per il classe 2001 che ora si prepara a sfidare il vincente del confronto tra Rublev e Djokovic.

Il confronto contro il 92° giocatore al mondo sembrava inizialmente in scioltezza per Jannik capace di portare a casa il primo set con il risultato di 6-4. In realtà però le cose sono cambiate in fretta nel secondo parziale quando il braccio di ferro da fondo ha sorriso al russo che ha approfittato di un lungo passaggio a vuoto di Sinner. Da 3-2 con break in suo favore, l'azzurro ha subito cinque game di fila cedendo il set.

Una situazione che sembra rivelarsi destabilizzante per il giocatore italiano che comunque è riuscito a restare tranquillo. Nessun contraccolpo psicologico per Jannik che con il passare dei giochi ha alzato il ritmo e si è preso il doppio break e poi di conseguenza il set, mettendo così la freccia. Molto più falloso Safiullin che ha iniziato a lamentarsi a più ripresa con il suo angolo, tradendo anche un certo nervosismo. I suoi problemi principali sono arrivati al servizio letteralmente crollato.

Un Sinner in totale fiducia è riuscito così a portare a casa anche il quarto set contro un Safiullin ormai svuotato probabilmente dal fatto di vedere spento il sogno di un sorpasso nel parziale precedente. Festa grande per un raggiante Sinner che per la prima volta nella sua giovane ma già importante carriera è riuscito a superare lo scoglio dei quarti di finale in un torneo dello Slam. Una soddisfazione enorme per questo ragazzo che ora se la vedrà con uno tra Djokovic e Rublev. Con il primo sarebbe una rivincita del confronto della scorsa annata.