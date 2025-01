Sinner ha un consiglio da dare ai tifosi più piccoli: devono sfruttare i momenti difficili

video suggerito

Quale consiglio Jannik Sinner si sente di offrire ai tanti piccoli tifosi che sognando di diventare come lui? Nel post-partita dell'esordio vincente contro Jarry agli Australian Open, il numero uno del mondo ha risposto a questa domanda relativa alla sua popolarità sempre più crescente. Anche in questa occasione è venuta fuori la sua grande umiltà, con Jannik che è partito soprattutto dalla sua esperienza.

Jannik Sinner e il consiglio ai piccoli tifosi dopo la vittoria su Jarry

Innanzitutto Sinner è consapevole di essere stato fortunato soprattutto in un aspetto, quello di poter contare su persone che lo hanno aiutato sempre: "Che consiglio posso dare ai bambini? Hai bisogno anche di un pizzico di fortuna. Devo dirlo. Sono stato fortunato ad avere le persone giuste al momento giusto. Devi godere anche delle situazioni complicate e difficili che ci saranno. Cerca solo di metterti un sorriso sul viso".

L'importanza della famiglia e del team per Sinner

Il team dunque ma anche e soprattutto la famiglia. Queste le colonne per la carriera e la vita di Sinner che parla direttamente ai suoi tifosi più giovani dicendo loro cosa fare nei suddetti momenti difficili: "La famiglia e le persone care nella tua vita vengono sempre prima. Questo è il mio consiglio per te. Auguro a ogni bambino la migliore fortuna".

Una fonte d'ispirazione non solo per i più piccoli, ma anche per gli altri giocatori. E dove trova invece la costante motivazione Jannik? Questa la sua risposta: "Credo che il successo non dovrebbe mai cambiarci come persone. Ho avuto un anno incredibile nel 2024 con un sacco di successi. Ma questo non ha mai cambiato chi sono. Ci sono così tanti grandi giocatori prima di me e anche adesso che continuano a motivarmi. Devo dire che ho la squadra migliore del mondo. Sono felice di averli. Cerchiamo di migliorare".