Sinner-Fritz oggi ai quarti ATP Indian Wells: orario e dove vederla in diretta tv e streaming Sinner-Fritz è la partita dei quarti di finale di Indian Wells Masters 1000. Chi vince affronta uno tra Alcaraz e Auger-Aliassime. Il match è in programma non prima delle 23, ora italiana.

A cura di Marco Beltrami

Sinner gioca contro Fritz nei quarti di finale del Masters 1000 Indian Wells. La partita è in programma oggi non prima delle 23 con Jannik, numero 13 del mondo e reduce dallo storico successo contro Wawrinka che affronterà il campione in carica e 4a testa di serie, contro il quale ha perso nell'unico precedente. In palio la qualificazione alla semifinale contro uno tra Alcaraz e Auger-Aliassime. Sinner-Fritz sarà trasmesso in TV e streaming su Sky. Ecco tutto quello che c'è da sapere.

A che ora gioca Sinner contro Fritz a Indian Wells: orario e programma

La partita tra Sinner e Fritz si giocherà giovedì 16 marzo non prima delle 23, ora italiana. L'inizio del match dei quarti di Indian Wells potrebbe variare in base a quelli che si giocheranno in precedenza sullo stesso campo. Sinner-Fritz infatti si giocherà sul campo centrale "Stadium 1", dopo le partite Muchova-Rybakina e Swiatek-Cirstea. Se questi dovessero prolungarsi allora l'orario di Sinner-Fritz potrebbe slittare.

Dove vedere Sinner-Fritz in diretta TV e streaming

Dove vedere Sinner-Fritz in TV? La partita si potrà vedere in TV in esclusiva su Sky Sport con nessuna diretta in chiaro, se non in replica su Supertennis. Gli abbonati Sky potranno seguire la sfida dei quarti di finale di Indian Wells su Sky Sport Tennis (canale 205). Diretta streaming invece grazie all'applicazione Sky Go su dispositivi portatili e computer, un servizio utilizzabile solo da parte degli abbonati.

I precedenti tra Sinner e Fritz

Sinner e Fritz si sono già affrontati una volta in carriera, nel circuito maggiore. Curioso come il precedente sia relativo proprio all’edizione 2021 del Masters 1000 di Indian Wells, con l’americano che ai sedicesimi vinse in due set con il risultato di 6-4, 6-3. Questa partita dei quarti rappresenta dunque l'occasione per una rivincita per il tennista italiano.

Il prossimo avversario di Sinner: il tabellone del Masters 1000 di Indian Wells

Contro chi giocherà Sinner in caso di vittoria su Fritz? In semifinale Jannik, nella parte alta del tabellone, dovrà vedersela contro un avversario comunque ostico ovvero il vincente della partita tra la testa di serie numero 1 Alcaraz e Auger-Aliassime. Nella parte bassa del tabellone invece i quarti saranno Medvedev-Davidovich Fokina e Norrie-Tiafoe.