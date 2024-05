video suggerito

Sinner-Eubanks oggi al Roland Garros 2024, orario TV e dove vedere la partita in diretta e streaming Sinner gioca contro Eubanks la prima partita del Roland Garros 2024. Il match è in programma oggi lunedì 27 maggio alle ore 11, con diretta TV su Eurosport, Sky e DAZN. Tutto quello che c’è da sapere. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Marco Beltrami

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Jannik Sinner giocherà contro Christopher Eubanks oggi nel primo turno del Roland Garros 2024. La partita del primo turno dell'Open di Francia si giocherà lunedì 27 maggio alle ore 11, con diretta TV su Eurosport, e quindi anche su Sky e DAZN. Il vincente di questo match affronterà, da tabellone, uno tra Coric e Gasquet. Eubanks, numero 43 del mondo, che ha speso parole di stima per Jannik, lo ha affrontato in una sola occasione rimediando una sconfitta. Curiosità per l'esordio di Sinner anche per le sue condizioni fisiche dopo l'infortunio all'anca.

A che ora gioca Sinner contro Eubanks oggi al Roland Garros 2024

Jannik Sinner giocherà la prima partita del primo turno del Roland Garros contro Eubanks lunedì 27 maggio. L'orario d'inizio della partita è alle 11 sul Campo Suzanne Lenglen. Aprirà il programma odierno

Dove vedere Sinner-Eubanks oggi al Roland Garros in TV e streaming

Dove vedere Sinner-Eubanks in TV? La partita non sarà visibile in chiaro, a si potrà seguire in diretta su Eurosport. Questo significa che il match si potrà vedere sia su Sky (canale 210 o 211) e sia su DAZN, che hanno Eurosport nella loro offerta. La diretta streaming del primo turno del Roland Garros tra Sinner ed Eubanks si potrà seguire su Eurosport, Sky GO (per gli abbonati Sky), DAZN e Discovery+, un servizio riservato agli abbonati.

Sinner-Eubanks, i precedenti in carriera

La partita tra Jannik Sinner e Christopher Eubanks non sarà la prima volta assoluta tra questi due giocatori. Il tennista italiano numero 2 al mondo, e l’americano che occupa la posizione 43 del ranking, si sono già affrontati in un’occasione, ovvero nel secondo turno degli US Open 2022, quando il giocatore azzurro s’impose in tre set. Sulla terra rossa favori del pronostico maggiori per Jannik.

Il tabellone di Sinner al Roland Garros, chi sarà il prossimo avversario

Il tabellone di Sinner prevede, in caso di vittoria su Eubanks, un secondo turno contro il vincente del match tra Coric e Gasquet. Al terzo turno possibile confronto contro uno tra Wawrinka, Murray, Norrie e Kotov. Agli ottavi gli ostacoli più pericolosi potrebbero essere Baez o Jarry, con il quarto di finale contro uno tra Hurkacz, Tabilo e Dimitrov. In semifinale poi super sfida contro Alcaraz, Rublev o Tsitsipas. Solo in finale poi Djokovic, o Medvedev, Zverev e chissà anche Nadal.