L’avversario di Sinner al Roland Garros svela cosa fa nello spogliatoio: “Per questo piace a tutti” Christopher Eubanks, primo avversario di Sinner al Roland Garros, ha speso parole importanti per il tennista italiano spiegando perché è così apprezzato dai colleghi e dagli addetti ai lavori. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Marco Beltrami

Jannik Sinner inizierà il suo Roland Garros contro un avversario che conosce. Al primo turno, la testa di serie numero 2 del tabellone, affronterà Chris Eubanks, numero 43 della classifica mondiale. Il giocatore americano, più a suo agio sulle superfici veloci, ha già incrociato Jannik agli US Open 2022 incassando una sconfitta. Il rapporto tra i due sembra essere molto buono, a giudicare dalle parole di stima di Eubanks nei confronti del tennista italiano.

Eubanks racconta com'è Sinner negli spogliatoi e perché piace a tutti

Jannik Sinner non si può non apprezzare. Sembra essere questo il senso dell'intervento di Eubanks, che parlò del giovane collega durante gli ultimi Australian Open, poi vinti. Il prossimo avversario dell'azzurro in quell'occasione si fece portavoce del sentimento condiviso nel circuito nei confronti di Sinner con queste parole: "Prima di tutto Jannik è uno dei ragazzi più apprezzati nello spogliatoio. Penso che tutti i giocatori provino un senso di orgoglio e felicità nel vedere il suo successo. È un giocatore che va d'accordo con tutti".

Perché Sinner piace a tutti nel circuito ATP

Una fotografia perfetta quella di Eubanks, per far capire quanto Jannik venga amato dietro le quinte anche da colleghi e addetti ai lavori. Sa insomma come farsi apprezzare il giocatore italiano, tanto corretto in campo, quanto gentile e disponibile fuori: "Parla con tutti, che siano gli addetti allo spogliatoio o gli altri giocatori e tutti gli augurano buona fortuna…".

E ora che sta raccogliendo i meritati successi, sono in tanti nel mondo del tennis ad essere felici per Sinner. D'altronde Eubanks ha spiegato come la sua scalata possa essere d'esempio per tanti giovani: "Vederlo scalare la cima della montagna è molto bello, penso che negli spogliatoi lui dimostri a tutti di voler continuare a lavorare duro. Il messaggio è: continua a impegnarti e non abbatterti quando le cose non vanno per il verso giusto… possono succedere cose belle".

Sinner ritrova Eubanks al Roland Garros

Insomma parole che possono valere quanto un trofeo per Jannik che sicuramente sfrutterà la partita del Roland Garros contro Eubanks, anche per ringraziarlo. Ovviamente dopo aver dato tutto in campo per batterlo. Sarà comunque un match importante quello in programma domenica 26 alle ore 12, perché servirà a Jannik per capire il suo stato di forma dopo il recupero dall'infortunio all'anca.