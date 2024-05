video suggerito

Sinner, come è andato il primo allenamento al Roland Garros: quando arriverà la decisione Jannik Sinner si è allenato per la prima volta sui campi del Roland Garros. Prima del sorteggio del tabellone arriverà la decisione ufficiale sulla sua presenza dopo l’infortunio all’anca ormai risolto. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Marco Beltrami

Jannik Sinner è a Parigi e ha già "assaggiato" la terra rossa del Roland Garros. Il tennista italiano ha sostenuto il primo allenamento in Francia, sotto lo sguardo attento del suo team. Un modo per avere ulteriori risposte sul suo stato di forma dopo il problema all'anca che gli ha impedito di partecipare agli Internazionali di Roma. Quali sono le sue condizioni? Nelle prossime ore scioglierà definitivamente i dubbi sulla sua partecipazione allo Slam, anche se filtra ottimismo.

Primo allenamento di Sinner al Roland Garros

Atmosfera rilassata, sorrisi e battute. Jannik Sinner si è mostrato molto tranquillo al momento del suo arrivo ai campi del Roland Garros come immortalato nel video pubblicato sui canali ufficiali del torneo. Dopo uno scambio d'opinioni con Cahill, Sinner con borsoni e attrezzatura al suo seguito si è preparato per la sessione di lavoro: prenotato il campo centrale, il Philippe-Chatrier, per un'ora e mezza con il collega giapponese Kei Nishikori.

Una classica seduta di allenamento con i due giocatori impegnati a scambiare da fondo, provare i servizi e così via, sotto gli occhi dei rispettivi allenatori. In alcuni video registrati dagli spalti si può notare come Vagnozzi e Cahill seguano Jannik da vicino, condividendo con lui le impressioni. Per ora le sensazioni sembrano positive, anche non filtrano indiscrezioni. A quanto pare un altro allenamento è in programma domani e in quell'occasione poi Jannik potrebbe ufficializzare la sua presenza.

La decisione di Sinner sul Roland Garros prima del sorteggio del tabellone

Sinner per ora resta tra i partecipanti del Roland Garros, anche se un'eventuale rinuncia dovrà essere annunciata domani prima del sorteggio del tabellone prevista per le 14 di giovedì. A quanto pare Jannik vorrebbe scendere in campo, anche se bisognerà valutare se sia il caso o meno di rischiare, in un torneo tre su cinque il possibile riacutizzarsi di un infortunio che ora è guarito.