Perché hanno annullato il gol di Lukaku agli Europei guardando questo grafico: c’è un chip nascosto In Belgio-Slovacchia annullato a Lukaku un gol per un tocco di mano di Openda. Fondamentale anche il pallone degli Europei, e il sensore nascosto al suo interno. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Marco Beltrami

La partita d'esordio agli Europei del Belgio contro la Slovacchia si è rivelata maledetta. La squadra di Tedesco è stata sconfitta a sorpresa, con due gol annullati dal VAR. Nel secondo in particolare, fondamentale l'apporto di un chip nascosto all'interno del pallone: così è stato possibile sanzionare il fallo di mano di Openda.

Perché è stato annullato col Var il gol di Lukaku in Belgio-Slovacchia, fallo di mano di Openda

Festa grande per il Belgio che sperava di aver trovato il gol dell'1-1 contro la Slovacchia, grazie a Lukaku. Il bomber dal canto suo sembrava essersi riscattato dalla disastrosa serata, e invece ecco la doccia fredda. L'intervento del Var ha cancellato il gol, punendo un tocco galeotto di Openda che nel duello con Vavro, prima dell'assist a Big Rom, aveva sfiorato il pallone con la mano. Secondo gol annullato della serata e delusione enorme per il Belgio sconfitto 1-0.

Perché il pallone degli Europei aiuta gli arbitri sui falli di mano

Decisiva una novità introdotta in questi campionati Europei, ovvero lo speciale pallone utilizzato nella rassegna. Fussballliebe, questo il nome della sfera, ha infatti al suo interno uno speciale chip che aiuta il compito degli arbitri e della tecnologia applicata al calcio, permettendo di ridurre ulteriormente i margini per gli errori arbitrali. Non è sfuggito infatti al momento del replay del contatto, un grafico all'interno del replay che ha permesso al direttore di gara di certificare il tocco di mano.

La Connected Ball Technology presente all'interno del pallone, gli consente infatti di essere di supporto alle telecamere presenti in punti strategici del campo. In questo modo si possono controllare ben 29 punti del corpo anche con l'ausilio dell'intelligenza artificiale. Uno strumento che sfrutta una batteria ricaricabile e che è capace di inviare dati 500 volte al secondo. Facile dunque, sfruttando i sensori e il chip della sfera, poter confermare se c'è stato il tocco, in questo caso con la mano, come evidente anche dalle telecamere.