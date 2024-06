video suggerito

Sinner-Dimitrov oggi al Roland Garros 2024, orario TV e dove vedere la partita in diretta e streaming Sinner-Dimitrov è la partita valida per i quarti di finale del Roland Garros. In palio la semifinale contro uno tra Alcaraz e Tsitsipas. Diretta TV su Eurosport, DAZN e Sky. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Marco Beltrami

Sinner-Dimitrov è la partita dei quarti del Roland Garros. Si gioca oggi martedì 4 giugno non prima delle ore 14 sul campo centrale Philippe Chatrier con diretta TV su Eurosport, Sky e DAZN. In palio in tabellone la semifinale contro il vincente di Alcaraz-Tsitsipas. Quattro i precedenti tra Sinner, reduce dalla vittoria su Moutet, e Dimitrov con tre successi per il tennista italiano, ultimo quello nella finale di Miami. Jannik pensa anche al ranking con il duello per il primo posto con Djokovic. Ecco tutto quello che c'è da sapere sulla partita.

Quando gioca Sinner contro Dimitrov al Roland Garros 2024: orario e programma

Sinner gioca contro Dimitrov oggi martedì 4 giugno non prima delle 14 sul campo centrale del Roland Garros, il Philippe Chatrier. Si tratta della prima delle due partite dei quarti in programma, oltre a Tsitsipas-Alcaraz. In programma sullo stesso campo prima Gauff-Jabeur e Swiatek-Vondrousova. In caso di prolungamento, la partita tra Sinner e Dimitrov potrebbe iniziare più tardi.

Dove vedere Sinner-Dimitrov al Roland Garros in TV e streaming

Dove vedere in TV la partita tra Sinner e Dimitrov? I quarti di finale saranno trasmessi in TV su Eurosport, e dunque anche su Sky (canale 210 o 211) e DAZN. Nessuna diretta TV in chiaro per Sinner-Dimitrov che si potrà seguire in streaming o su Eurosport player, o su DAZN e Sky Go, l'app per gli abbonati Sky, senza dimenticare anche Discovery+.

Sinner-Dimitrov, i precedenti in carriera

Jannik Sinner e Grigor Dimitrov si conoscono bene essendosi affrontati 4 volte nel circuito maggiore, con diversi allenamenti condivisi. Il bilancio è a favore del tennista italiano che dopo aver perso il primo confronto nel 2020 agli Internazionali di Roma, ha vinto tre match di seguito: ultimo quello di pochi mesi a fa in finale a Miami, con Sinner vittorioso 6-3, 6-1.

Il tabellone di Sinner al Roland Garros, chi sarà il prossimo avversario

Sono rimasti in otto al Roland Garros 2024, con quasi tutte le teste di serie ancora in gioco. Dal lato del tabellone di Sinner sono Alcaraz e Tsitsipas a sfidarsi nell'altro quarto di finale. Sul versante opposto, quello di Djokovic, il serbo se la vedrà con Ruud, mentre l'altra sfida vedrà affrontarsi De Minaur e Zverev.