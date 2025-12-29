Sinner e l’hotel sfarzoso a Dubai, quanto costa un giorno nel resort dorato dove si è allenato Jannik

Jannik Sinner si è allenato a Dubai nel post-season, il resort in cui ha alloggiato gli ha dedicato un post. Il luogo in cui ha pernottato e si è allenato ha costi altissimi, non accessibili a tutti.

Jannik Sinner si sta preparando, sta lavorando alacremente per essere al top per gli Australian Open, il primo torneo Slam del 2026, quello che ha vinto negli ultimi due anni. Il numero 2 del mondo è tornato a Monte Carlo, dove come tradizione vive gli ultimi momenti dell'anno solare, dopo aver trascorso un paio di giorni a casa per Natale. Prima, però, è stato a Dubai, dove ha alloggiato al Jumeirah Burj Al Arab, un lussuoso resort che ha evidenziato la sua presenza anche con un post social. Un posto meraviglioso che non è per tutti.

"Sessioni di allenamento mirate"

Il Jumeirah Burj Al Arab ha postato sui social alcune immagini di Sinner, quelle relative ai giorni trascorsi lì nel resort di Dubai, a corredo ha scritto: "Tra partite e momenti speciali. Dalla scoperta dell'architettura all'interno del Jumeirah Burj Al Arab alle sessioni di allenamento mirate in campo, l'off-season di Sinner a Dubai si è svolta all'insegna del comfort e della continuità".

Sinner ha risposto postando anche lui, su Instagram, una serie di foto relative a quelle giornate scrivendo: "Grazie a Jumeirah Burj Al Arab per la straordinaria ospitalità durante la pre-stagione di quest'anno. Mi sono divertito molto e non vedo l'ora di tornare in campo a giocare le partite".

Jannik Sinner immortalato a cena nel resort extra lusso di Dubai, e mentre si allena.

Ma quanto costa alloggiare al Jumeirah Buri Al Arab? Tanto, tantissimo. Un'esperienza che non è per tutte le tasche. Un resort di lusso creato su un'isola privata. Suite vista mare, ovviamente, otto ristoranti differenti, centro benessere, ovviamente campi da tennis. Per arrivare lì o si prende l'elicottero o una Rolls Royce con l'autista. Insomma, lo standing è altissimo. Con lo Sky View Bar per cocktail e aperitivi sito a 200 metri sul livello del mare.

I costi del resort dove ha alloggiato Sinner a Dubai

Costi alti in tutte le stagioni. D'altronde, oltre a piscina, beach club privato e centro benessere, ci sono interni decorati con migliaia di metri quadri di marmo pregiato e oro a 24 carati. Con l'atrio interno tra i più alti al mondo. Le suite più economiche, con prezzo base, oscillano come prezzo tra i 1850 euro e i 3250 a notte. Mentre la più economica tra quelle panoramiche può arrivare fino a 4200 a notte. La suite presidenziale, che Sinner potrebbe aver scelto, considerata anche la presenza di Laila Hasanovic a Dubai, può costare fino 10200 euro. Ma economicamente non si batte quella reale, la Royal Suite oscilla tra gli 11050 e i 21250 euro. Roba, extra lusso.

Quando torna in campo Sinner: la preparazione per gli Australian Open

Jannik a inizio 2026 volerà in Asia, esattamente in Corea del Sud, dove giocherà un'esibizione contro Carlos Alcaraz. Poi dritto a Melbourne dove giocherà un nuovo e ricco torneo di esibizione e una partita di esibizione con Auger-Aliassime, prima degli Australian Open, il torneo più importante dei primi mesi del 2026.