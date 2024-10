video suggerito

Sinner e Anna Kalinskaya, nessun matrimonio in vista: la fidanzata smentisce facendo ironia Anna Kalinskaya ha smentito le indiscrezioni relative al matrimonio imminente con Jannik Sinner. La tennista russa ha sfruttato l’arma dell’ironia sui social. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

Giornata di sorrisi per Jannik Sinner e la sua fidanzata Anna Kalinskaya. Il primo per la sofferta vittoria su Etcheverry a Shangai, la seconda per le voci sul matrimonio imminente con il tennista numero uno al mondo. Dopo le indiscrezioni incontrollate degli ultimi giorni, la giocatrice russa ha voluto smentire tutto con ironia attraverso il suo profilo social.

Kalinskaya smentisce il matrimonio imminente con Sinner

Poche parole quelle di Kalisnkaya, che in una delle sue Instagram stories si è limitata a dire: "Per chiarire le cose sui falsi rumours: questo non è vero". Prima il chiarimento in inglese e poi in russo per Anna che ha aggiunto: "Grazie a tutti per i complimenti ma è falso". Un concetto ribadito anche dall'ironica scelta della musica di accompagnamento, ovvero la celebre hit di Beyoncé "Single Ladies (Put a Ring on It)", ovvero "Donne single (Mettiamoci un anello").

Il post di Anna Kalinskaya per smentire le voci sul matrimonio con Sinner

Le voci sulla proposta di Sinner a Kalinskaya

Insomma niente fiori d'arancio per la coppia tennistica che nelle ultime ore era finita nuovamente alla ribalta per il gossip. Secondo le indiscrezioni di DiPiù, si raccontava di una proposta fatta da Sinner a Kalinskaya. Il primo avrebbe chiesto la mano alla sua compagna in occasione di una festa dopo il trionfo agli US Open: "E se per evitare tutto questo ti chiedessi di sposarmi?" (con il riferimento alla necessità costante di sfuggire ai riflettori, ndr), con risposta positiva: "Ti direi che lo voglio". Una bella storia, ma non vera a giudicare dal post di Anna.

Anche Sinner smentisce le voci sulla proposta di matrimonio a Kalinskaya

Anche Sinner a quanto pare non ha perso tempo a bollare come false le indiscrezioni sulle presunte nozze con la sua Anna: "Ho sentito queste notizie ed è una cosa nuova anche per me. Non ho fatto nessuna proposta, non è successo niente. Ho letto quello che è stato scritto riguardo gli US Open ma sono notizie false. Non è successo niente di tutto questo"