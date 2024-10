video suggerito

Sinner-Djokovic oggi al Six Kings Slam, quando gioca: orario e dove vedere in TV e streaming Jannik Sinner affronta oggi nelle semifinali del Six Kings Slam Novak Djokovic. La super sfida precederà quella tra Nadal e Alcaraz e si potrà seguire in diretta TV in chiaro su DAZN e Supertennis, per abbonati sarà pure su Sky. Si parte alle 18:30. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Morra

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

Jannik Sinner ha vinto ancora una volta contro Daniil Medvedev e torna in campo oggi nella ricca esibizione del Six Kings Slam, torneo che vede in campo pure Alcaraz, Nadal e Novak Djokovic, che a distanza di qualche giorno sarà nuovamente l'avversario del numero 1 ATP nella prima delle due semifinale, quella che prenderà il via oggi non prima delle ore 18:30 a Riyadh, teatro di un grandissimo evento tennistico. A seguire si terrà l'altra semifinale e cioè quella tra Alcaraz e Nadal. Diretta TV in chiaro su SuperTennis, canale 64 del digitale, e su DAZN, previa registrazione. Il bilancio è di 4-4. Sinner ha vinto gli ultimi tre precedenti.

Il torneo è iniziato mercoledì con due sfide di quarti di finale: Sinner-Medvedev e Rune-Alcaraz, hanno vinto i tennisti favoriti, che hanno acquisito il diritto a sfidare Djokovic e Nadal. Semifinali deluxe. Poi ci sarà un giorno di riposo e sabato 19 ottobre si terrà la la finale del torneo, chi lo vincerà incasserà 5,5 milioni di euro. Si giocherà anche la finale del 3° e 4° posto. Ecco tutte le informazioni sul programma di oggi e sulla sfida tra Sinner e Djokovic.

Sinner-Djokovic oggi al Six Kings Slam, quando si gioca: orario e programma

La partita tra Sinner e Djokovic aprirà il programma della seconda giornata del Six Kings Slam e si giocherà giovedì 17 ottobre a Riyhad in Arabia Saudita alle 18:30 ora italiana. Subito a seguire si terrà il match tra Nadal e Alcaraz, che si sfideranno per l'ultima volta.

Sinner-Djokovic in chiaro su Supertennis: dove vederla in TV e streaming

Dove vedere Sinner-Djokovic in TV in chiaro? La prima semifinale del Six King Slam si potrà seguire senza abbonamenti su Supertennis e su DAZN (serve la registrazione). L'incontro tra Jannik Sinner e Novak Djokovic si potrà seguire in diretta TV anche su Sky, sui canali Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Tennis (203). Streaming gratuito con Supertennis e DAZN, oltre che per abbonati di Sky – con Sky Go – e NOW.

Six Kings Slam, il programma di oggi: in campo anche Alcaraz-Nadal

Due le partite in programma anche nella giornata di oggi. Jannik Sinner e Novak Djokovic saranno i primi a scendere in campo sul campo centrale di Riyhad e lo faranno alle ore 18:30 italiane. A seguire toccherà a Rafa Nadal, che non gioca dalle Olimpiadi, e Carlos Alcaraz, che è favoritissimo. I due vincitori accederanno alla finale del 1° e del 2° posto, in programma sabato sera, prima si terrà quella per il podio, che ha un valore importante a livello economico.

ore 18:30 Sinner-Djokovic

a seguire Alcaraz-Nadal