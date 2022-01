Sinner-Daniel oggi agli Australian Open 2022: orario e dove vederla in TV e streaming Sinner affronta Daniel per il terzo turno degli Australian Open.Jannik vuole qualificarsi per gli ottavi, che giocherebbe contro Andujar o De Minaur. L’incontro è in programma non prima delle 7, con diretta TV e streaming su Eurosport, Sky, DAZN e Discovery+.

A cura di Alessio Morra

Sinner scende in campo per il terzo turno degli Australian Open 2022 dove sfiderà il giapponese Daniel: in palio c'è la qualificazione agli ottavi di finale del torneo di tennis. Il match è in programma sabato 22 gennaio 2022 alla Kia Arena non prima delle 7:00 ora italiana.

Dopo Matteo Berrettini anche Jannik Sinner cerca l'accesso agli ottavi di finale degli Australian Open. Il tennista altoatesino affronterà il giapponese Taro Daniel: il nipponico, numero 120 nella classifica ATP, è stato bravo a superare le qualificazioni, in cui ha vinto tre partite contro tre giocatori italiani, e soprattutto ha sconfitto nel secondo turno del tabellone principale Andy Murray.

Jannik è in grande forma, ha vinto le ultime otto partite giocate, e nove delle ultime dieci (è stato sconfitto solo sul filo da Medvedev alle Finals). Sinner ha superato agevolmente i primi due turni e ora si appresta a sfidare il giocatore nipponico: il suo tabellone fa sperare che possa raggiungere le semifinali. Ecco a che ora gioca Sinner contro Daniel e dove vedere il match in diretta TV e streaming.

Sinner-Daniel oggi agli Australian Open di tennis, gli orari e il programma

Il match tra Jannik Sinner e Taro Daniel è in programma sulla ‘Kia Arena', il quarto campo in ordine di importanza. L'italiano e il giapponese sanno che giocheranno nella serata australiana, la mattinata italiana, un orario eccellente per gli appassionati che vorranno seguire in diretta Sinner, perché non dovranno fare una levataccia. L'incontro è in programma non prima delle 17 ora di Melbourne, le 7 del mattino italiane. Ma il programma potrebbe comunque facilmente slittare. Perché su quel campo si inizierà all'1 ora italiana con un doppio maschile, proseguirà con Mertens-Zheng (non prima delle 3) e con l'interessante match tra Bautista e Fritz, che si preannuncia una battaglia.

Dove vedere Sinner-Daniel in diretta TV e streaming

L'incontro tra Sinner e Daniel sarà trasmesso in diretta TV da Eurosport, canale che possono vedere sia gli abbonati di Sky, canale 210, che quelli di DAZN. In streaming Sinner-Daniel si potrà seguire in tanti modi, sia con SkyGo che con Now, e anche tramite DAZN e Discovery+, inoltre c'è il Player di Eurosport.

Contro chi gioca Sinner se passa il turno: il tabellone degli Australian Open 2022

Jannik Sinner è la testa di serie numero 11 e in caso di vittoria giocherà in ogni caso da favorito, perché battendo Daniel accederebbe agli ottavi di finale e se la vedrebbe o con lo spagnolo Pablo Andujar numero 83 del mondo o contro l'australiano Alex De Minaur, testa di serie numero 32 e che nel primo turno ha eliminato in quattro set Musetti.