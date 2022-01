Sinner implacabile: Johnson battuto in scioltezza, al 3° turno degli Australian Open sfiderà Daniel Nei risultati odierni degli Australian Open spicca la vittoria di Sinner su Johnson. Con Berrettini e Sonego sale a 3 il numero degli italiani al 3° turno del singolare maschile che si giocano l’accesso agli ottavi.

A cura di Marco Beltrami

Non c'è due senza tre. Jannik Sinner per la terza volta in carriera ha battuto Steve Johnson nel match valido per il secondo turno degli Australian Open. Prova di forza del tennista italiano, 11a testa di serie del seeding, sempre in controllo della sfida che si è chiusa con il risultato di 6-2, 6-4, 6-3. La vittoria dell'altoatesino, chiude il programma dei risultati odierni impreziosito dal divertente match Medvedev-Kyrgios, con l'azzurro che con Berrettini e Sonego fa salire a tre il numero degli italiani al terzo turno nel singolare maschile, che si giocheranno l'accesso gli ottavi di finale.

Nessun problema dunque per Sinner nel match contro il numero 104 al mondo che conosce molto bene. Dopo aver messo subito il discorso in chiaro con un inizio a spron battuto (nemmeno un punto concesso all'avversario nei primi due game), l'azzurro ha imposto il suo ritmo fatto di grande pressione da fondo. Lo statunitense non ha potuto far altro che limitare i danni, senza però riuscire mai ad impensierire realmente Jannik. Vittoria convincente e morale molto positivo per Sinner, che ora potrà concentrarsi sul prossimo turno.

Il prossimo avversario di Sinner al terzo turno degli Australian Open

Sinner conosce già il nome del tennista che affronterà nel prossimo turno degli Australian Open. Si tratta del giapponese Taro Daniel contro il quale non ha mai giocato. Il numero 120 del mondo è una delle sorprese finora del seeding, dopo che al secondo turno ha superato l'ex numero uno al mondo Andy Murray. Un confronto assolutamente alla portata di Sinner che parte con i favori del pronostico, ma non potrà permettersi distrazioni.

Il tabellone di Sinner agli Australian Open

Jannik al contrario di Berrettini e Sonego, che affronteranno rispettivamente Alcaraz e Kecmanovic nel terzo turno, è inserito nella parte bassa del tabellone. In caso di vittoria su Taro, l'azzurro avrà agli ottavi un altro match alla portata contro uno tra l'australiano De Minaur (favorito) e lo spagnolo Andujar. Ai quarti poi potrebbe esserci il primo match in cui partirebbe con il pronostico non dalla sua parte, con il rischio di incrociare Tsitsipas.

Quando gioca Sinner contro Taro agli Australian Open

Adesso Jannik Sinner potrà godere di un giorno di riposo prima del ritorno in campo previsto per sabato. Sinner-Taro dovrebbe giocarsi nella notte italiana oppure nelle prime ore della mattinata di sabato. Domani venerdì 21 gennaio invece sarà il turno degli altri due italiani nel tabellone maschile Sonego e Berrettini: il match del primo contro Kecmanovic è in programma alle 2:30, mentre quello tra il secondo e Alcaraz dovrebbe iniziare non prima delle 3:30.