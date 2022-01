Sinner-Johnson oggi agli Australian Open: orario e dove vederla in diretta TV e streaming Sinner oggi sfida Johnson nel secondo turno degli Australian Open. Il tennista italiano, testa di serie numero 10, parte favorito contro l’americano che ha già battuto due volte. Match in programma non prima delle 10:15, diretta TV e streaming sui canali di Eurosport su Sky e Dazn.

A cura di Marco Beltrami

Jannik Sinner oggi affronterà Steve Johnson nel secondo turno degli Australian Open 2022. Dopo le vittorie di Berrettini su Kozlov e Sonego su Otte, il terzo azzurro ancora in gioco, numero 10 della classifica ATP, se la vedrà contro lo statunitense 104° giocatore al mondo dopo il forfait di Ruud che ha modificato in corsa il tabellone dell'altoatesino.

Sinner-Johnson è in programma oggi giovedì 20 gennaio non prima delle 10.15 alla Margaret Court Arena. Sarà possibile seguire il match in diretta tv e streaming sui canali Eurosport disponibili sulle piattaforme Sky e Dazn. In palio c'è il terzo turno contro uno tra Daniel e Andy Murray.

Sinner, che all'esordio ha battuto senza troppe difficoltà Sousa, affronta Johnson per la terza volta in carriera con l'azzurro che è riuscito sempre ad avere la meglio sullo statunitense. Jannik che potrebbe giovare della collaborazione con il supercoach McEnroe, ha una grande chance, tabellone alla mano per andare molto avanti in Australia.

Sinner-Johnson oggi agli Australian Open di tennis, gli orari e il programma

A che ora si gioca il match tra Jannik Sinner e Steve Johnson? Il match valido per il secondo turno degli Australian Open è in programma sul campo Margaret Court Arena di Melbourne, in orario non prima delle 10:30. Il fischio d'inizio dell'incontro è legato alle sfide che si giocheranno in precedenza sullo stesso campo. Questo significa che nel caso in cui qualcuno di questi dovesse prolungarsi, Sinner-Johnson scalerebbe e partirebbe in ritardo.

Dove vedere Sinner-Johnson in diretta TV e streaming

Dove vedere in TV Sinner-Johnson? L'incontro valido per il secondo turno degli Australian Open non sarà trasmesso in chiaro, ma su Eurosport. La sfida sarà visibile su uno dei due canali Eurosport 1 o Eurosport 2. Gli stessi sono disponibili sia su Sky, per gli abbonati all'emittente satellitare, che su DAZN a cui si può accedere attraverso Smart TV. Per vedere in streaming Sinner-Johnson, oltre che su Eurosport, si può usare DAZN, Sky Go (per gli abbonati Sky) e Discovery+, sfruttando i rispettivi abbonamenti.

Contro chi gioca Sinner se passa il turno: il tabellone degli Australian Open 2022

Sinner ha già affrontato Johnson in due occasioni, la prima nel Masters Roma del 2019 e la seconda pochi mesi fa a Washington. Due vittorie su due per il tennista italiano che parte con i favori del pronostico. Sinner 11a testa di serie del torneo, in caso di vittoria sfiderà uno tra Murray e Daniel. Agli ottavi poi possibile proiezione con De Minaur e sulla carta poi un quarto di finale con Tsitsipas. Questo il primo match in cui il giocatore italiano sulla carta partirebbe sfavorito.