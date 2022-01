Berrettini al terzo turno degli Australian Open: Kozlov battuto, ora la rivincita con Alcaraz Matteo Berrettini dopo un match più complicato delle aspettative ha superato la wild card Kozlov, approdando così al terzo turno degli Australian Open. Il prossimo avversario sarà Alcaraz.

Dopo Lorenzo Sonego, anche Matteo Berrettini strappa il biglietto per il terzo turno degli Australian Open. Il primo degli italiani in tabellone, 7a testa di serie del torneo, ha superato con il punteggio di 6-1, 4-6, 6-4, 6-1 lo statunitense Kozlov. Un match che si è rivelato più complicato di quanto previsto per l’azzurro che comunque ha confermato il pronostico. Ora una sfida molto complicata contro il talento spagnolo Alcaraz.

I favori del pronostico erano tutti dalla sua parte e come spesso accade questo può anche nascondere delle insidie. La wild card Kozlov, numero 169 ATP e reduce dal successo al primo turno su Vesely, ha giocato con la scioltezza di chi non ha molto da perdere e ha messo in difficoltà Matteo, portando a casa il secondo parziale. L'esplosività e la potenza dell'azzurro, che si è aiutato molto poi con il servizio, hanno però alla lunga fatto la differenza regalandogli un successo ampiamente meritato. Minuti importanti in campo per Berrettini, anche per migliorare la condizione fisica, in vista del prosieguo del torneo.

Ora ad attenderlo c'è una sfida molto dura, contro un giocatore che sta rapidamente confermando le aspettative riposte nei suoi confronti. Al terzo turno degli Australian Open infatti Berrettini giocherà contro la testa di serie numero 31 Alcaraz che si è sbarazzato in 3 set nel secondo turno di Lajovic. Il predestinato spagnolo protagonista di una crescita muscolare impressionante, è un avversario molto duro, come confermato anche dal risultato dell'unico precedente. Nel torneo di Vienna della scorsa stagione infatti, Alcaraz ha ottenuto una bella vittoria contro il capitolino. Quale occasione migliore dunque per una rivincita?

Australian Open 2022, i risultati degli italiani

Giornata dunque positiva per l'Italia del tennis, con tre tennisti tra tabellone maschile e femminile al terzo turno. Oltre a Berrettini infatti, anche Lorenzo Sonego ha superato lo scoglio del secondo turno degli Australian Open, battendo il tedesco Otte e regalandosi il prossimo match contro Kecmanovic. Bene anche la Giorgi che dopo aver battuto la Martincova, se a vedrà contro la numero uno al mondo Barty, che ha eliminato la Bronzetti. Fuori anche l'altra azzurra Trevisan: niente da fare per lei contro la Badosa.

Quando gioca Berrettini contro Alcaraz agli Australian Open

Quando giocherà Berrettini contro Alcaraz? Domani, turno di riposo per Matteo che dunque potrà magari allenarsi e guardare il match del suo connazionale Jannik Sinner. Berrettini dovrebbe poi tornare in campo per il match del terzo turno contro lo spagnolo nella giornata di venerdì 21 dicembre. L'orario della sfida sarà noto solo domani, quando uscirà appunto il nuovo "order of play".