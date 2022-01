Australian Open 2022, gli italiani nel tabellone: gli avversari di Berrettini e Sinner. Djokovic c’è Gli Australian Open 2022 si disputeranno dal 17 al 30 gennaio, a Melbourne si disputa il primo torneo Slam del 2022. 11 giocatori italiani in tabellone, le stelle azzurre sono Berrettini e Sinner.

A cura di Alessio Morra

Dal 17 al 30 gennaio a Melbourne si giocano gli Australian Open, la prima prova del Grande Slam del 2022. Un'edizione che ha avuto un prologo molto tribolato a causa del caso Djokovic, che sembrava a un passo dall'esclusione, poi ha ottenuto un'esenzione medica pur senza essersi vaccinato contro il Covid (puntando sulla positività al virus riscontrata a dicembre), ma che all'arrivo in Australia è finito in un albergo riservato a migranti o richiedenti asilo. Sembrava prossimo all'espulsione, ma dopo aver vinto il ricorso è tornato libero e ha iniziato ad allenarsi in attesa della decisione definitiva del governo aussie (si allungano i tempi per la stessa) che sta valutando anche le ammissioni di colpa del giocatore. Per ora il suo nome è stato inserito nel tabellone del primo Slam stagionale.

Gli italiani in tabellone sono tantissimi, la maggior parte nel tabellone maschile con Berrettini e Sinner che sognano in grande. Matteo è collocato nella parte alta del tabellone, la stessa di Sonego e Fognini e quindi di Djokovic mentre Sinner si trova nella parte bassa e negli ottavi potrebbe entrare in rotta di collisione con il norvegese Ruud.

Il tabellone maschile degli Australian Open, Berrettini ai quarti può trovare Djokovic

Il numero uno d'Italia Berrettini inizierà la sua avventura contro Nakashima, e in proiezione potrebbe sfidare Norrie agli ottavi e Novak Djokovic (a meno che non venga escluso in extremis) ai quarti. Il serbo che è stato inserito per ora nel tabellone, dovrebbe sfidare al primo turno Kecmanovic. Sonego potrebbe trovare Nole ai sedicesimi, ma prima dovrà vedersela al primo turno con Querrey. Fognini che si trova dallo stesso lato di Berrettini, inizierà contro Griekspoor. Nella parte bassa ecco Sinner che inizierà contro un qualificato. Possibili ottavi contro Ruud per lui, che si trova dalla stessa parte di Seppi e Musetti, che in caso di vittoria contro Majchraz e De Minaur potrebbero sfidarsi. Travaglia se la vedrà con Bautista Agut, con Cecchinato-Kohlschreiber e Rublev-Mager a completare.

Tabellone Australian Open parte alta

Tabellone Australian Open, parte bassa

Il tabellone femminile degli Australian Open, le avversarie di Giorgi e Paolini

Sono due le italiane dunque nel tabellone femminile degli Australian Open, ovvero Camila Giorgi, numero 1 azzurra e 30a testa di serie, e Jasmine Paolini in grande crescita. La prima affronterà la Potatova al primo turno, ma al terzo incrocio potrebbe sfidare la numero uno al mondo Barty. Nella stessa parte alta del tabellone, la Paolini inizierà contro la Ruse e poi potrebbe trovare sulla sua strada Maria Sakkari.

Il tabellone femminile degli Australian Open (parte alta)

Tabellone femminile Australian Open (parte bassa)

Gli italiani agli Australian Open 2022: Berrettini e Sinner teste di serie

Sono undici i giocatori italiani iscritti agli Australian Open. Nove sono nel tabellone maschile, due in quello femminile. Matteo Berrettini guida il plotone azzurro. Il numero 7 ATP è nell'elenco delle teste di serie, con Jannik Sinner (numero 11) e Lorenzo Sonego (27). Giocheranno a Melbourne anche Fognini, Musetti, Mager, Travaglia, Cecchinato e Seppi, che giocherà il 66° torneo dello Slam consecutivo. Nel torneo femminile giocheranno invece Camila Giorgi, numero 34 e di poco fuori dalle teste di serie, e Jasmine Paolini.

Uomini: Berrettini, Sinner, Sonego, Fognini, Musetti, Mager, Travaglia, Cecchinato, Seppi.

Donne: Giorgi, Paolini.

Il programma completo degli Australian Open: il calendario con le date

Si comincerà lunedì 17 gennaio, all'1 ora italiana (le 11 di Melbourne) e il torneo si chiuderà con la finale maschile domenica 30 gennaio (alle 9:30), il giorno precedente ci sarà la finale femminile. Gli incontri inizieranno all'1 ora italiana dal 17 al 24 gennaio, mentre la sessione serale di Melbourne, è quella mattutina in Italia è prenderà il via non prima delle 9:30.

17-18 gennaio: 1° turno singolare maschile e femminile

19-20 gennaio: 2° turno singolare maschile e femminile

21-22 gennaio: 3° turno singolare maschile e femminile

23-24 gennaio: ottavi di finale maschile e femminile

25-26 gennaio: quarti di finale maschile e femminile

27 gennaio: semifinali femminile e una semifinale maschile

28 gennaio: semifinale maschile

29 gennaio: finale femminile

30 gennaio: finale maschile

Dove vedere gli Australian Open in diretta TV e streaming

Gli Australian Open vengono trasmessi in diretta in TV e in esclusiva da Eurosport, che possono seguire sia gli abbonati di Sky, perché il canale è al numero 210, che quelli di DAZN. Ma gli incontri degli Australian Open si potranno seguire anche sul canale Eurosport 2. Inoltre le sfide del primo torneo Slam del 2022 saranno visibile anche in streaming sempre su Eurosport e dunque tramite SkyGo oppure su DAZN, ma sarà possibile seguire i match di Melbourne anche con il player di Eurosport.