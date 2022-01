Musetti battuto da De Minaur, ecatombe azzurra: in 5 ko agli Australian Open, vince solo Sinner Giornata no per i colori azzurri agli Australian Open con 5 tennisti azzurri sconfitti su 6. Si salva solo Sinner, che si aggiunge a Berrettini e Sonego, e alle ragazze Giorgi, Bronzetti e Trevisan.

A cura di Marco Beltrami

La seconda tornata di match del primo turno agli Australian Open si è chiusa con la sconfitta di Lorenzo Musetti. Il giovane talento italiano classe 2002 è stato battuto in 4 set dal padrone di casa De Minaur. La 32a testa di serie dopo aver perso il primo set, è cresciuta in termini di rendimento imponendosi 6-3, 6-0, 6-3. Già finita dunque la trasferta nella terra dei canguri per il carrarino che ha pagato alcuni passaggi a vuoto, soprattutto nel secondo parziale. Il ko di Musetti, si va ad aggiungere a quelli di altri 4 connazionali: restano in corsa dunque nel tabellone maschile, solo Berrettini, Sonego e Sinner.

Non è stata una giornata positiva dunque per i colori azzurri agli Australian Open. Dei 6 italiani in campo nel tabellone maschile, ben 5 sono stati sconfitti (dopo che ieri erano stati battuti Caruso e Fognini) con l'unico che è riuscito a passare il turno confermando il pronostico che è stato Jannik Sinner sbarazzatosi in 3 set di Sousa. Niente da fare per Stefano Travaglia che si è arreso 3 set a 1 alla testa di serie numero 18, Bautista Agut, e per Gianluca Mager che nulla ha potuto contro il russo Rublev, 5° giocatore del seeding. Ci si aspettava qualcosa di più forse da Cecchinato, battuto da Kohlschreiber in 3 set, e da Seppi.

Il sempreverde giocatore di Caldaro, numero 101 del mondo, alla 67a presenza in uno Slam (66a consecutiva) è stato battuto in poco più di un'ora e mezza da Kamil Majchrzak, 107° giocatore al mondo. Non un inizio di stagione memorabile per il 37enne che comunque avrà occasione di riscattarsi più avanti. Nessuna giocatrice italiana invece è scesa in campo nel tabellone femminile, dopo che nella giornata di ieri, Giorgi, Bronzetti e Trevisan erano riuscite a superare il primo turno.

Dunque dopo i 64esimi, c'è stato un livellamento nel numero dei nostri portacolori: sono rimasti in gioco, e giocheranno dunque il secondo turno tre uomini e altrettante donne. Nella giornata di domani sarà il turno di Berrettini che dovrà vedersela contro la wild card Kozlov, e Sonego impegnato contro Otte (Sinner sfiderà Johnson invece mercoledì). Poi toccherà alla Giorgi vedersela contro la Martincova, con la Trevisan e la Bronzetti chiamate ad un’impresa. La prima affronterà la 6a giocatrice al mondo Badosa, mentre la seconda la padrona di casa e numero 1 del circuito WTA Barty.