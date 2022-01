Berrettini inizia con un bel successo il suo cammino agli Australian Open, passa anche Camila Giorgi Matteo Berrettini ha battuto in quattro set l’americano Nakashima e dà il via alla sua campagna di Melbourne. Vince in due set Camila Giorgi.

A cura di Alessio Morra

Perde un set, il primo, ma passa agevolmente il turno Matteo Berrettini che inizia il suo cammino agli Australian Open battendo in quattro set il giovane americano Brandon Nakashima. La testa di serie numero 7 non è l'unico italiano ad aver superato i sessantaquattresimi di finale. Perché ha vinto nel torneo femminile anche Camila Giorgi.

Ha una grande chance il tennista romano, che è la testa di serie più alta nel primo spicchio di tabellone dopo l'uscita di scena di Novak Djokovic. Non ha un tabellone semplice Matteo, che però ha la possibilità di sognare. L'avvio degli Australian Open non è stato dei più semplici. Perché Nakashima vince il primo set e nel terzo c'è battaglia, Berrettini si impone al tie-break e mette in discesa l'incontro. Mercoledì sfiderà nel secondo turno l'americano Kozlov, entrato in tabellone con una wild card e vincitore in tre set con il ceco Jiri Vesely.

Vittoria agevole pure per Camila Giorgi, testa di serie numero 30, che si è imposta con il punteggio di 6-4 6-0 sulla russa Potapova. Giorgi nel secondo turno se la vedrà con la ceca Martincova ed è in rotta di collisione con Ashleigh Barty, la miglior giocatrice al mondo che va a caccia del primo trionfo in casa.

Ha passato il primo turno anche Rafa Nadal, tornato a giocare un match in una prova Slam dopo sette mesi. Per lo spagnolo un successo netto contro il modesto americano Marcos Giron. Fuori invece subito il britannico Cameron Norrie, una delle rivelazioni della passata stagione, piegato da Sebastian Korda, che all'arrivo in Australia era stato trovato positivo al Covid e che era stato costretto ad allenarsi nella sua stanza d'albergo, come ha mostrato sui social. In campo in giornata anche altri due giocatori italiani: Fabio Fognini e Salvatore Caruso, tennista ripescato dopo l'espulsione dall'Australia e la conseguente esclusione dal torneo di Djokovic.

Risultati 1° turno maschile: Berrettini b Nakashima 4-6 6-2 7-6 6-2, Nadal b Giron 6-1 6-4 6-2, Alcaraz b Tabilo 6-2 6-2 6-3, Kozlov b Vesely 7-5 6-3 6-4, Shapovalov b Djere 7-6 6-4 3-6 6-4.

Risultati 1° turno femminile: Giorgi b Potapova 6-4 6-0, Osaka b Osorio 6-3 6-3, Sakkari b Maria 6-4 7-6.