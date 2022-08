Sinner-Auger Aliassime agli ottavi ATP Cincinnati: orario e dove vedere in diretta tv la partita di tennis Sinner-Auger Aliassime è un match degli ottavi di finale del torneo 1000 di Cincinnati. Sinner e il canadese scenderanno in campo all’1 di notte ora italiana tra giovedì 18 e venerdì 19 agosto. Match in diretta TV su Sky.

A cura di Alessio Morra

Jannik Sinner stanotte giocherà una partita importantissima nel torneo 1000 di Cincinnati. Il tennista italiano affronterà negli ottavi di finale Felix Auger-Aliassime, giocatore canadese che lotta in modo diretta con Sinner per un posto alle ATP Finals. L'incontro si disputerà non prima dell'1 di notte ora italiana. L'incontro sarà trasmesso in diretta TV su Sky e in streaming da NowTV, in esclusiva per gli abbonati.

Nella settimana del suo ventunesimo compleanno Jannik è impegnato nel prestigioso torneo di Cincinnati. Dopo aver perso negli ottavi di Montreal con Carreno Busta, che poi ha vinto il torneo, l'azzurro proverà a superare lo scoglio degli ottavi nel settimo 1000 di stagione. Oltre al successo secco in palio ci sono tanti punti e anche una grossa chance, perché a sorpresa Rafa Nadal è stato battuto subito da Coric e nella parte bassa si è venuto a creare un buco nel tabellone.

Sinner ha superato due turni, ha vinto due avversari ostici, ha battuto al tie-break del terzo set Kokkinakis e poi ha sfruttato il ritiro di Kecmanovic, che comunque era sotto di un set e di un break. L'azzurro è in forma e vuole vincere anche contro il canadese, che invece essendo tra le prime otto teste di serie ha dovuto vincere una sola partita.

A che ora gioca Sinner a Cincinnati: orario e programma della partita contro Auger Aliassime

Jannik Sinner e Felix Auger Aliassime scenderà in campo nella notte tra giovedì e venerdì. L'incontro degli ottavi tra l'italiano e il canadese è in programma alle 19 ora locale sul Grand Stand, il secondo campo in ordine d'importanza di Cincinnati. In Italia sarà l'1 di notte quando i due giocatori scenderanno in campo, sempre che il programma non si dilunghi troppo. Prima scenderanno in campo Kvitova-Jabeur (alle 17) e a seguire Medvedev-Shapovalov e Bautista Agut-Coric.

Il tennista canadese è nella top della classifica ATP.

Dove vedere Sinner-Auger Aliassime a Cincinnati in diretta TV e streaming

I 1000 sono un'esclusiva di Sky, che li trasmette integralmente. Sui canali 201 (Sky Sport Uno) e 205 (Sky Sport Tennis) si potrà seguire Sinner-Auger Aliassime. La sfida si potrà vedere anche in streaming tramite Sky Go e Now. Mentre in differita il match sarà trasmesso in chiaro su SuperTennis, venerdì 19 agosto dalle ore 15.

I precedenti tra Sinner e Auger Aliassime

Un solo match ufficiale tra i due, sfida piuttosto recente disputata lo scorso maggio. Negli ottavi del 1000 di Madrid si impose a sorpresa con il punteggio di 6-1 6-2 il canadese. Quindi rivincita pura tra i due essendo anche questa una partita degli ottavi di un torneo 1000.

Il tabellone di Sinner al torneo di tennis di Cincinnati

Sinner ha un duplice obiettivo, vuole vincere e avanzare nel torneo e deve farlo per non allontanarsi troppo dai tennisti che occupano le prime otto posizioni della Race. Le ATP Finals si disputano a Torino e Jannik vuole esserci. Sinner ha un buon tabellone, certo nella notte sfiderà un tennista che è davanti a lui in classifica, ed è nella top ten, ma il confronto non è chiuso. E in caso di successo sfiderebbe Bautista Agut o Coric nei quarti di finale. E in un'eventuale semifinale troverebbe ancora Carlos Alcaraz.