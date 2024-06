video suggerito

Sinner applaude Hurkacz dopo un punto sensazionale: prova a imitarlo subito ma scoppia a ridere Jannik Sinner ha applaudito Hurkacz dopo un colpo sensazionale in finale ad Halle. Il tennista altoatesino poco dopo prova a imitarlo e scoppia a ridere. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Fabrizio Rinelli

446 CONDIVISIONI condividi chiudi

Jannik Sinner ha giocato in scioltezza la finale di Halle vinta contro Hurkacz. Il tennista altoatesino, che ha centrato il suo primo torneo sull'erba in carriera, è sembrato sereno e si è divertito tanto punto dopo punto. La dimostrazione si è avuta soprattutto nel corso del sesto game del secondo set quando Hurkacz si inventa un colpo sensazionale di spalle prendendosi il punto in modo incredibile. Un gesto che ha sorpreso tutto il pubblico presente e ha lasciato senza parole lo stesso Sinner. Jannik non può fare altro che applaudirlo mostrando ancora una volta tanta sportività.

Il numero al mondo non aveva calcolato che Hurkacz potesse esibirsi in quella giocata fantastica. Ironia della sorte, il game successivo, Sinner si ritrova praticamente nella stessa posizione di Hurkacz e non ci pensa su due volte provando a imitare esattamente il suo stesso colpo. Il risultato però non è lo stesso del tennista polacco dato che la palla colpita da Sinner finisce in rete. Il pubblico applaude mentre Sinner si volta verso Hurkacz e scoppia a ridere. Stessa cosa fa quando si avvicina a bordo campo e incrocia lo sguardo di suo padre.

Un momento di leggerezza che dimostra quanto sia stata serena la partita contraddistinta anche da altri momenti di questo tipo. Sinner e Hurkacz sono grandi amici e questo il tennista altoatesino l'ha spiegato proprio a fine partita nella classica intervista. "Voglio congratularmi con te – ha detto Sinner rivolgendosi proprio al tennista polacco – state lavorando benissimo, siamo anche molto molto amici, ed è bellissimo condividere il campo con te, e giocare la finale contro di te è davvero speciale".

Le parole di Sinner in vista di Wimbledon

Stessa cosa ha fatto lo stesso Hurkacz che si è complimentato con Sinner per l'esplosione avuta nell'ultimo anno congratulandosi col il suo team per il lavoro che stanno portando avanti. Sinner ora è pronto per prepararsi al prestigioso torneo di Wimbledon. Un appuntamento che inevitabilmente lo vedrà tra i principali candidati alla vittoria finale. Ma l'altoatesino resta molto concentrato e fa trasparire grande tranquillità: "Non vedo l'ora, ho giocato bene lo scorso anno e sicuramente in questa edizione avrò più fiducia".