Sinner applaude Etcheverry mentre esce dal campo: un gesto di sportività e un attestato di stima Sinner applaude Etcheverry all’uscita dal campo: un gesto di grande sportività e un attestato di stima. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Vito Lamorte

Jannik Sinner applaude Tomas Etcheverry all'uscita dal campo dopo la vittoria al Masters 1000 di Shanghai che è valsa per il numero uno al mondo il pass per gli ottavi di finale. Un gesto di sportività e un attestato di stima da parte del tennista azzurro, che ha dovuto faticare più del previsto per avere la meglio sull'avversario e piazzare una rimonta che in pochi avevano previsto alla vigilia.

Sinner è riuscito ad avere la meglio sul tennista argentino in quasi tre ore di gioco: una partita sofferta per il numero uno al mondo, che è uscito fuori alla distanza contro un avversario che ha dimostrato di giocare un tennis di buon livello.

Nel prossimo turno affronterà il vincitore della sfida tra lo spagnolo Carballes Baena e lo statunitense Benjamin Shelton.

Sinner: "Il giorno di riposo mi servirà tanto"

Sinner ha rilasciato la consueta intervista post-match dopo la vittoria contro Etcheverry e ha dichiarato: "È stata una partita difficile, sia fisicamente sia mentalmente, ma sono felice di esserne uscito. Ho avuto le mie chance sul 6-5 nel primo set ma non le ho sfruttate e poi lui ha giocato un tie break ottimo. Nel secondo set invece ero avanti di un break, poi ho subito il contro break ma finalmente ho trovato il mio ritmo e lui ha iniziato a servire peggio“.

Infine, il numero uno azzurro ha concluso parlando del giorno di riposo: “Mi serve tanto per essere pronto per il prossimo match, è molto importante".

Sinner sorpreso da Etcheverry, Vagnozzi lo bacchetta: "È il 25 del mondo ogni tanto la beccherà anche"

Jannik Sinner è rimasto sorpreso dal livello del tennis espresso dall’argentino Tomas Martin Etcheverry e il suo allenatore, Simone Vagnozzi, lo ha bacchettato: “È il 25 del mondo ogni tanto la beccherà anche”. Dopo quel momento il tennista azzurro ha piazzato di 3 punti di fila e si è preso il secondo set in maniera autorevole.