Sinner a Indian Wells ha trovato un doppio rimedio per combattere il caldo: “Faremo sempre così”

Jannik Sinner si sta preparando per il torneo ATP di Indian Wells. In California non ha mai vinto, per raggiungerlo dovrà battere anche il caldo ed ha preso un doppio particolare accorgimento.

A Indian Wells non ha ancora vinto. Questa potrebbe essere la volta buona. Jannik Sinner è fiducioso per il primo torneo 1000 della stagione, dove ovviamente l'avversario numero 1 sarà Carlos Alcaraz, che si è imposto nei due tornei giocati in questo 2026. Sinner alla vigilia del torneo, esordirà venerdì o sabato, ha parlato tanto degli allenamenti svolti in California, dove c'è un avversario in più da sfidare: il caldo, e per limitarlo ha preso un accorgimento cromatico e tutt'altro che sostanziale.

Le tradizionali fatiche di Sinner con il caldo

Sinner negli ultimi anni ha fatto uno step gigantesco in ogni aspetto. Deve migliorare il record al quinto set e deve provare a reggere meglio il caldo. E Indian Wells è il posto ‘giusto' per testare la sopportazione alla canicola che può arrivare facilmente nel deserto californiano fino ai 40 gradi, con percentuali di umidità elevatissime. Contro Spizzirri agli Australian Open ha sofferto per il caldo, con i crampi che lo hanno messo in difficoltà vera. A Doha con Mensik l'umidità pure è stato un fattore.

"Cercheremo di allenarci nei posti dove fa più caldo"

Alla vigilia del torneo il numero 2 ATP ha parlato del suo percorso dicendo che gli allenamenti al caldo americano gli sono serviti: "La scorsa settimana faceva tanto caldo e a me ha fatto bene. Ci siamo allenati sotto il sole. Sicuramente sarà un tipo di preparazione che faremo anche in futuro, cercando di allenarci nei posti dove fa più caldo".

Rispetto agli Australian Open, però, ci sarà una novità, che sarà estetica e cromatica. Perché l'abbigliamento utilizzato a Melbourne è stato un ulteriore problema. Le magliette giallo senape e verde non hanno aiutato e ora si cambia: "Ho avuto qualche problema con Spizzirri avevo i crampi, ci siamo resi conto che indossavo colori scuri, anche per questo abbiamo cambiato mettendo un po’ di bianco”.

L'avvio di stagione ha prodotto una semifinale e un quarto di finale. Sinner non si fa tanti problemi e tira dritto sapendo che l'annata è lunga e c'è tutto il tempo per alzare il livello: "La stagione è iniziata bene e sono contento di come sto e del mio stato mentale. Cerchiamo di massimizzare il nostro potenziale. Questi tornei sono molto importanti prima di passare alla terra battuta. Mi sento bene quando gioco un buon tennis, ora vediamo come andrà il torneo".