Shock nel tennis, l’ex Top 100 Van Scheppingen condannato al carcere per aver abusato dei suoi allievi

L’ex tennista olandese Dennis Van Scheppingen, che è stato numero 72 al mondo, è stato condannato a tre anni e mezzo di carcere per aver abusato sessualmente di due suoi allievi, di cui uno minorenne.

Dennis van Scheppingen è un nome ben conosciuto per gli appassionati di tennis: l'ex giocatore olandese, oggi 50enne, è stato nei primi 100 al mondo, con un career best di N° 72 del ranking, raggiunto nel 2004. Insomma, parliamo di un tennista pro che per anni ha girato il mondo giocando nei tabelloni principali dei tornei, inclusi quelli del Grande Slam. Se questa è stata la parabola sportiva di van Scheppingen, quella umana ha preso una deriva davvero biasimevole dopo il suo ritiro, con comportamenti orribili – riconosciuti come tali da una sentenza del tribunale di Amsterdam emessa oggi – che gli costeranno l'incarcerazione per anni a venire. Il giocatore olandese è stato condannato per stupro a tre anni e mezzo di prigione, dieci dei quali con pena sospesa. Oltre alla pena detentiva, non gli sarà consentito di esercitare la sua professione di allenatore per otto anni.

Dennis Van Scheppingen è stato per anni nei primi 100 giocatori al mondo

Van Scheppingen dopo il ritiro era diventato allenatore: ha usato la sua posizione per abusare di due ragazzi

Van Scheppingen, che dopo aver appeso la racchetta al chiodo nel 2008 ha iniziato a lavorare come allenatore fondando una Academy a Hoofddorp vicino Amsterdam, ha avuto rapporti sessuali con due ex allievi più volte tra il 2009 e il 2012. Le vittime sono due fratelli: l'ex tennista è stato arrestato nel 2022 dopo che uno di loro ha sporto denuncia. La polizia ha poi contattato l'altro fratello, che ha deciso anche lui di fare lo stesso.

Il più grande dei due ragazzi si era trasferito a vivere con Van Scheppingen, sua moglie e i due figli nel 2009: lo aveva fatto per sfuggire a una situazione familiare problematica. L'accusa ha sostenuto che l'ex tennista lo abbia isolato dal mondo esterno e abbia ripetutamente abusato di lui durante gli allenamenti e i tornei all'estero. Anni dopo, l'ex pro ha allenato anche il fratello della prima vittima, di dieci anni più giovane. La violenza sessuale su questo secondo ragazzo è avvenuta quando era ancora minorenne.

Van Scheppingen impegnato allo US Open nel 2004: aveva 29 anni

L'ex tennista olandese condannato a tre anni e mezzo di carcere: le vittime erano completamente dipendenti da lui

Van Scheppingen è stato dichiarato colpevole di stupro, violenza sessuale e violenza sessuale su minore. Secondo il tribunale, "ha abusato della sua posizione di allenatore di tennis", visto che "le vittime lo ammiravano perché in passato era stato un tennista di grande successo". I due ragazzi avevano una totale dipendenza da Van Scheppingen, che sfruttava la situazione per appagare i propri desideri sessuali: "Le vittime ritenevano che rifiutare le sue avances sessuali avrebbe avuto conseguenze di vasta portata, se non disastrose, sul corso e l'esito delle loro carriere tennistiche e sui loro finanziamenti". Qui sotto un video della sua Academy di qualche anno fa.

La Federazione Tennistica Olandese ha emesso un provvedimento disciplinare nei confronti dell'ex giocatore: non gli è più consentito di accedere alle sedi e ai campi dell'associazione. Van Scheppingen aveva confessato parzialmente le accuse, ammettendo di aver avuto rapporti sessuali con il fratello maggiore, ma sostenendo che fossero consensuali. L'accusa aveva chiesto una pena detentiva di quattro anni, di cui sei mesi con la condizionale.