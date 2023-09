Sharapova ricorda la scommessa persa con Djokovic: “Andammo a cena, mi divertiva il suo imbarazzo” Maria Sharapova ha parlato della cena persa per una scommessa con Novak Djokovic. Un racconto divertente quello della ex numero uno del tennis.

Cos'hanno in comune Maria Sharapova e Novak Djokovic, oltre al fatto di essere stati entrambi numeri uno del mondo, di aver vinto tutti gli Slam e di aver scritto il loro nome nella storia del tennis? L'ex giocatrice russa e il campione serbo reduce dall'ennesimo trionfo agli US Open hanno vissuto una serata particolare frutto di una scommessa.

Già in passato entrambi i campioni hanno parlato di quando si sono ritrovati faccia a faccia per una cena. Tutto è iniziato quando Maria e Novak si sono incontrati in campo per condividere in un evento i loro recenti successi. I due classe 1987 si conoscevano bene anche perché spesso Nole si era disimpegnato in curiose imitazioni della collega regalando spettacolo. Il tennista serbo spesso ha anche indossato una parrucca bionda per entrare meglio nel ruolo.

Un motivo in più per Maria per conoscere quel ragazzo così promettente di cui si parlava un gran bene soprattutto dopo i primi successi Slam. In occasione di una chiacchierata con l'ex collega Rennae Stubbs nel suo fortunato podcast, Sharapova ha parlato del feeling con Novak tornando poi sulla particolare esperienza condivisa. Quando la padrona di casa le ha chiesto se a quei tempi avesse già pensato ad una carriera del genere per Djokovic, Maria è scoppiata a ridere.

Ha poi raccontato di quando Nole non era ancora dominante, come lo è stato poi negli anni a seguire. Durante un'esibizione in cui si erano ritrovati ad essere avversari (per un doppio misto), Djokovic le ha proposto una scommessa: ha insistito sul fatto che Sharapova sarebbe dovuta uscire con lui se avesse perso la partita.

Questo il divertito racconto: "Oh Dio ho questa storia divertente con Novak. Ricordo che avevamo vinto il nostro primo Grande Slam, era nel momento in cui lui stava esplodendo, stava arrivando in cima e il suo corpo non era ancora al livello del suo tennis. Abbiamo giocato in questo evento a Indian Wells. Non ricordo bene quale fosse la scommessa, ma lui ha detto che se avesse vinto la scommessa, saremmo andati a cena. E io ho detto, ‘Okay' , va bene qualunque cosa. E poi ha finito per vincere e ha detto: ‘Sì, andiamo a cena‘".

E durante la serata Djokovic è stato molto imbarazzato con Sharapova che ha raccontato anche un retroscena relativo alla richiesta di una foto: "Ed è stato così divertente perché lui durante la cena era imbarazzato diceva ‘Possiamo fare una foto?'". In conclusione una battuta sul Djokovic degli anni a venire, con la pioggia di successi ottenuti: "Lo conosco molto bene ed è incredibile vedere quanto sia appassionato, e questo elemento di longevità che possiede, come tratta il suo corpo, come sono le sue preparazioni, è affascinante".