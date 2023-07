Sharapova maestra per un giorno di McEnroe, gli insegna a grugnire: scene esilaranti Le due leggende del tennis Maria Sharapova e John McEnroe protagonisti di un curioso siparietto sul campo.

A cura di Marco Beltrami

Cosa succede quando in campo s'incrociano due leggende del tennis? Lo spettacolo è assicurato, e così è stato durante una particolare sessione di allenamento tra Maria Sharapova e John McEnroe due che hanno lasciato un segno indelebile in questo sport rivelandosi atleti iconici durante la loro strepitosa carriera.

In un evento organizzato da ESPN per promuovere una trasmissione di McEnroe l'ex giocatrice russa capace di vincere tutti i tornei dello Slam almeno una volta, collezionando 36 titoli complessivi, ha fatto da maestra all’ex tennista, allenatore e commentatore americano che di tornei ne ha vinti 77 con tre successi in singolare a Wimbledon, e 4 agli US Open. Niente di particolarmente serio con Sharapova che ha fatto fare a John il classico cesto.

L'obiettivo del campione a stelle e strisce era quello di colpire con la pallina un obiettivo improvvisato collocato nei pressi della rete di metà campo. Le cose però non sono andate benissimo, con i tiri incrociati di McEnroe che si sono rivelati fallimentari. A quel punto la russa ha spronato il suo "allievo" invitandolo alla fine a sfoderare un suo grande classico, ovvero il cosiddetto "grugnito".

Si è tanto discusso sui versi di Sharapova e di colleghi e colleghe al momento di colpire la pallina. Ecco allora che uno stranamente mansueto McEnroe ha obbedito e ha iniziato ad emettere versi in occasione di ogni tiro, per una scena davvero buffa.

Dopo qualche secondo, The Genius è riuscito nel suo intento, per lo stupore di Maria che ha iniziato ad esultare in maniera incontrollabile, con tanto di rumori e suono di un tamburo improvvisato.

Una reazione che ha scatenato anche le risate di McEnroe, che raramente abbiamo visto così rilassato su un campo da tennis. Insomma lezione perfettamente riuscita, con l'allievo d'eccezione che ha superato la maestra.