Semifinale Coppa Davis, oggi Croazia-Serbia: orari e dove vederla in TV Si disputa oggi a Madrid la prima semifinale della Coppa Davis 2021, in campo Croazia e Serbia, in diretta Tv su Supertennis. Domani invece la seconda semifinale, quella tra Russia-Germania.

A cura di Alessio Morra

La Coppa Davis 2021 entra ulteriormente nel vivo. Oggi inizia la Final Four che si disputa interamente a Madrid: assente l'Italia, battuta ai quarti dalla Croazia. La squadra croata di tennis scenderà in campo nella prima semifinale del torneo la favoritissima Serbia del numero 1 ATP Novak Djokovic. Gli incontri inizieranno alle ore 16, prima i due singolari e poi il doppio.

L'altra semifinale si disputerà domani e la giocheranno la Russia di Medvedev (numero 2 al mondo) e la sorprendente Germania, in semifinale nonostante l'assenza di Zverev il vincitore delle ATP Finals. Ecco il programma completo di Croazia-Serbia di tennis, con gli orari dei match e dove vederli in TV e streaming.

Coppa Davis 2021 di tennis, dove vedere Croazia – Serbia in TV e streaming

Supertennis ha acquistato i diritti in esclusiva della Coppa Davis e naturalmente continuerà a trasmettere la manifestazione in questa fase finale. Dalle ore 16 dunque sul canale 64 del digitale terrestre sarà possibile seguire su Supertennis la prima semifinale dell'edizione 2021. Croazia-Serbia sarà visibile anche in streaming sul sito internet dell'emittente tv.

Croazia-Serbia in Coppa Davis oggi, orario e programma della semifinale

Serbia nettamente favorita, anche se i ‘derby' spesso vanno al di fuori di ogni logica. Perché la Croazia, che pur ha battuto l'Italia, non ha un secondo singolarista di livello e perché la Serbia schiera il numero 1 Djokovic che con Cilic ha un record pazzesco: 17 vittorie a 2. Nole ha subito una sconfitta sull'erba nella finale del Queen's e un'altra nel 1000 di Bercy che regala tante sorprese. Dovesse essere decisivo il doppio è facile prevedere Djokovic in campo, in caso contrario il vincitore di 20 prove Slam rifiaterà.

Ore 16: Gojo-Lajovic

A seguire: Cilic-Djokovic

A seguire: Mektic/Pavic-Cacic/Djokovic

Il tabellone delle semifinali di Coppa Davis

Si è giunti dunque alle semifinale della Coppa Davis 2021, che dovrà scoprire la squadra che succederà nell'albo d'oro alla Spagna campione due anni fa. La semifinale della parte bassa è dunque un derby tutto balcanico tra Croazia e Serbia, che negli anni '10 hanno entrambe vinto la manifestazione. Quella della parte alta è Russia-Germania. Con Medvedev e compagni nettamente favoriti.

Russia-Germania

Croazia-Serbia

Come funzionano le partite e chi va in finale

Il regolamento è molto semplice. Si qualifica per la finale la squadra che vince due dei tre incontri. Ogni partita si disputa al meglio dei tre set. Dunque per fare un esempio se la Serbia vincerà i due singolari si qualificherà per la finale di Coppa Davis per la prima volta dopo undici anni.