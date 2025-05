video suggerito

Scoppia la rissa per l’asciugamano di Jasmine Paolini sotto ai suoi occhi: la prende malissimo Jasmine Paolini sorpresa da quanto accaduto sugli spalti, con una rissa per un asciugamano. La tennista è intervenuta. Accedi a contenuti speciali: newsletter, podcast e live

A cura di Marco Beltrami

Si sta parlando tanto del pubblico del Roland Garros, abbastanza indisciplinato e troppo rumoroso in occasione dei match dei giocatori francesi. Una situazione che conferma il tutto si è verificata dopo l'ultima partita di Jasmine Paolini e Sara Errani. Un bel gesto della prima ha inaspettatamente scatenato il caso tra alcuni spettatori. Una scena che ha costretto la stessa Jasmine a intervenire piccata.

Jasmine Paolini vince in doppio con Errani e regala un asciugamano

Dopo aver battuto la neozelandese Lulu Sun e la cinese Yue Yuan, Jas e Sara Errani si sono recate in panchina come al solito prima di lasciare il campo. Paolini ha voluto accontentare i sostenitori, lanciando il suo asciugamano. Un gesto che quasi tutti i tennisti fanno, per cercare di regalare un cimelio della giornata al pubblico. Qualcosa però è andato storto, visto che due spettatori hanno iniziato a contendersi il "towel" in modo deciso.

Jasmine Paolini molto colpita dalla rissa

Nel frattempo la stessa Jasmine Paolini si è avvicinata agli spalti per concedersi agli autografi. Il suo occhio è rimasto molto colpito da quello che stava accadendo. Inizialmente la tennista italiana ha sorriso pensando che la disputa si risolvesse subito, però poi il suo atteggiamento è cambiato in modo drastico. Di fronte al mancato intervento degli addetti alla sicurezza, lì presenti, Jasmine Paolini ha deciso di fare qualcosa.

Molto infastidita da quella che è diventata quasi una rissa, con gli spettatori a tirarsi l'asciugamano da una parte e dall'altra, Paolini si è fatta ridare l'asciugamano in modo deciso. Un'espressione che era tutta un programma quella di Jas, che ha voluto dare una lezione a entrambi, dandolo poi a qualcuno che era in una posizione più defilata. Insomma, la campionessa azzurra aveva solo il pensiero di regalare una gioia a qualcuno e invece, con grande delusione, ha dovuto prendere atto della mancanza di atteggiamento sportivo sugli spalti.