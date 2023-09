Sarà Italia-Olanda ai quarti di finale di Coppa Davis: Final Eight dal 21 al 26 novembre a Malaga Per i quarti di finale di Coppa Davis l’Italia dovrà affrontare l’Olanda. Appuntamento a Malaga per le Final Eight dal 21 novembre.

A cura di Alessio Pediglieri

L'Italia in Coppa Davis a Malaga sfiderà l'Olanda. Questo il sorteggio relativo ai quarti di finale che avranno luogo in Spagna nelle Final Eight che si apriranno il 21 novembre e si concluderanno il 26. Italia e Olanda scenderanno in campo in un giorno compreso tra martedì 21 e venerdì 24 novembre con inizio programmato non prima delle ore 13.00.

Gli Azzurri allenati da Filippo Volandri sono arrivati secondi nel proprio girone giocato a Bologna e adesso sfideranno la nazionale olandese che ha ben impressionato, prendendosi il primo posto nel proprio girone. Non sarà una passeggiata anche se i precedenti propendono tutti per l'Italia (7 vittorie azzurre su 7). L'Olanda è una squadra impegnativa, con Griekspoor e Van De Zandschulp singolaristi di tutto rispetto e un doppio di alto livello composto da Koolhof e Middelkoop.

L'urna inglese, dunque, ha riservato gli Orange per vedere davvero di che pasta sarà fatta l'Italia di Coppa Davis dopo i chiaroscuri andati in scena a Bologna durante il corso delle tre sfide contro Canada, Cile e Svezia. Un sorteggio assolutamente favorevole per la nostra Nazionale che tira un sospiro di sollievo: gli azzurri hanno così evitato la principale minaccia che era rappresentata dalla Gran Bretagna di Cameron Norrie, Jack Draper, Andy Murray e Daniel Evans.

Stabilito anche il resto del tabellone delle Final Eight di Malaga, dove l'Italia si è ritrovata nella parte più complicata in assoluto. Sulla strada degli azzurri, in caso di approdo in semifinale, ci sarà una tra la Serbia di Djokovic e la Gran Bretagna. Dall'altra parte si sfideranno invece Canada, Finlandia, Australia e Repubblica Ceca. Una prova di carattere e di qualità attende la Nazionale di Volandri a novembre e c'è tutto il tempo di programmare e riflettere per bene come comporla.

Di certo, la partenza non è in salita e contro l'Olanda servirà attenzione soprattutto per la superficie di gioco. Ma chi comporrà la squadra azzurra? La speranza è che ci siano i nostri migliori interpreti, passando da Jannik Sinner per arrivare a Matteo Berrettini e anche Fabio Fognini. Ci sarà ovviamente attesa per le scelte di Volandri che già in Emilia Romagna avevano destato più di semplici discussioni.