Sara Errani distrugge un incredulo Berrettini a ping pong: “Ma cos’è ragazzi? È cinese?” Matteo Berrettini e Sara Errani si sono sfidati a ping pong. I due tennisti italiani, non potendo allenarsi a causa della pioggia, a Indian Wells hanno dato spettacolo. Accedi a contenuti speciali: newsletter, podcast e live

A cura di Alessio Morra

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Indian Wells 2025 di tennis ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Pure a Indian Wells può piovere. Nella giornata di martedì l'attività è stata sospesa per un'oretta abbondante. Partite rinviate, poi è arrivato il sole e il programma si è disputato regolarmente. Nell'attesa di scendere in campo i tennisti italiani sono stati assieme. Sara Errani e Matteo Berrettini si sono sfidati a ping pong, dando vita a una partita divertente, che ha fatto il giro del mondo. Andrea Vavassori e Jasmine Paolini spettatori interessati e appassionati.

La sfida a ping pong tra Errani e Berrettini

Nel tabellone di singolare maschile nessun italiano è arrivato agli ottavi, in quello femminile resiste Jasmine Paolini. Berrettini e Sonego sono impegnati in doppio, hanno ottenuto la qualificazione ai quarti di finale. Mentre i doppisti p uri(Errani, Bolelli, Vavassori) giocano a Indian Wells anche il torneo di doppio misto. Dunque una pattuglia italiana ben presente in California, dove per ammazzare il tempo si sono sfidati nuovamente a ping pong Sara Errani e Matteo Berrettini. Una partita intensa, veloce, vinta giocando splendidamente da Sarita che si è presa una rivincita.

Berrettini sbalordito da Errani

Spettatori Vavassori e Paolini, che ha postato un video in una stories su Instagram. Errani picchia da fondo, Berrettini tiene, prova a giocare di fino, non modificando il suo gioco tennistico, di quando è in difesa. L'azzurra finisce per vincere un punto lunghissimo. Matteo si gira sbalordito e dice: "Ma che c****. Ma è cinese Errani? È nata a Pechino?". E giù risate dei presenti, che si sentono bene nel video della due volte finalista Slam. Vince Errani, che a sua volta riposta video e foto, e chiede: "Sfida vinta da? Matteo o Sara?". Non si sa. Nel video un indizio c'è, perché la tennista dopo aver vinto quel mega punto dice: "13-6".