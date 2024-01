Sabalenka travolgente dopo la batosta con Rybakina, il discorso è uno show: “Non fare complimenti!” Sabalenka sconfitta nella finale del torneo di Brisbane da Rybakina ha regalato un vero e proprio show durante l’intervista, prendendosela simpaticamente anche contro la sua squadra. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Marco Beltrami

Non c'è stata storia nella finale del torneo WTA di Brisbane tra Rybakina e Sabalenka. La tennista kazaka ha battuto con un perentorio 6-0, 6-3 la bielorussa, prendendosi oltre al titolo anche i punti necessari per diventare la nuova numero tre del mondo proprio alle spalle della sua nemica-amica Aryna. Dopo la stretta di mano e il bell'abbraccio finale, le due si sono ritrovate vicine nell'intervista di rito e non è mancato un nuovo momento esilarante.

C’è sempre infatti da aspettarsi di tutto quando Sabalenka e Rybakina s’incrociano davanti ai microfoni, soprattutto per merito della prima incontenibile. Situazione simile a quella di Indian Wells quando la seconda, appena sconfitta, interruppe l’intervista della prima per farle una processa simpaticamente minacciosa. Anche in Australia la bielorussa non si è presa troppo sul serio, iniziando il suo show già al momento del suo discorso.

Dopo una mazzata del genere, comunque Aryna ha trovato il modo di scherzare sulla "gentile concessione" della sua avversaria letteralmente straripante: "Non so da dove iniziare… prima di tutto Elena: wow. Grazie almeno per avermi concesso quei tre giochi. L'abbiamo fatta sembrare una battaglia". Rybakina non ha potuto fare altro che sorridere, anche se il meglio doveva ancora arrivare. Quando infatti è toccato a lei prendere la parola, sono partiti i complimenti di rito: "Congratulazioni Aryna per la fantastica settimana.. Se tutto va bene ci incontreremo a Melbourne… ovviamente congratulazioni alla tua squadra..".

A questo punto però ecco l'interruzione della tennista sconfitta che ha voluto chiarire: "Niente complimenti". Un tentativo divertente di punire il suo staff per il ko che comunque non ha frenato Rybakina: "Non importa cosa dice Aryna, state facendo davvero un ottimo lavoro". D'altronde già in precedenza la bielorussa si era rivolta direttamente al suo angolo: "Un paio di parole alla mia squadra… abbiamo fatto un pessimo lavoro oggi. 6-0 6-3. È tutta colpa vostra, ragazzi". La risposta? Un gesto del cuore con le mani. Un finale dunque tra sorrisi e sfottò simpatici, come dovrebbe essere sempre. Appuntamento alla prossima finale.