Sabalenka non nasconde il suo punto debole fuori dal campo: “Devo esagerare, non posso farne a meno”

A Cincinnati la tennista numero uno del mondo ha parlato dei suoi eccessi alimentari in occasione del giorno libero. C’è qualcosa a cui proprio non riesce a dire di noi.
A cura di Marco Beltrami
C'è qualcosa di cui Aryna Sabalenka non può proprio fare a meno durante la sua stagione agonistica e quindi anche nel corso del torneo di Cincinnati. Nell'intervista successiva alla vittoria contro Bouzas Maneiro, la numero uno del mondo ha parlato di quella che è la sua principale debolezza, ovvero il cibo. C'è spazio infatti per un cheat meal all'interno del suo regime di alimentazione controllata, e Sabalenka, come si suol dire, “non fa prigionieri”.

Sabalenka non resiste al cibo nel suo giorno libero

Parlando a Tennis Channel, Aryna è stata stuzzicata sul suo “pasto libero”, ovvero quello in cui si concede di mangiare cibi che normalmente sono esclusi dalla dieta. C'è qualcosa a cui Sabalenka non rinuncia mai: "Alcuni miei cheat meal sono belli pieni: hamburger, pizza, caramelle gommose… tante cose tutte nello stesso giorno. Se è pasto libero, bisogna esagerare! Gli hamburger sono la mia debolezza: devono essere con tanto formaggio, carne buona, caldi e con il panino soffice, che si scioglie col formaggio".

Tra una risata e l'altra dunque Sabalenka ha sottolineato la sua necessità di ricaricarsi anche da questo punto di vista, concedendosi un po' di relax tra un match e l'altro. Insomma ogni tanto concedersi uno "sgarro" ci sta, anche se poi bisogna tornare subito ad un regime regolare. E questo prevede anche una corretta idratazione.

Sabalenka scherza sull'età

Infatti Sabalenka ha scherzato anche sulla sua età: "Idratarsi correttamente è fondamentale. Con questo clima bisogna bere molto. Ora devo andare a fare il bagno nel ghiaccio e il trattamento. Alla mia età il recupero è la chiave". E infatti il suo interlocutore ci ha scherzato su: "No, niente discorsi sull’età, sei ancora giovanissima". Tra una risata e l'altra la bielorussa ha chiosato: "Ok, ma il recupero resta importantissimo".

La sfida tra Sabalenka e Rybakina

E ora testa al prossimo impegno contro Rybakina per quello che è un grande classico del tennis femminile degli ultimi anni: "Sarà un match molto aggressivo: due grandi battitrici. Abbiamo giocato tante belle sfide in passato e mi piace affrontarla. Sarà un’altra grande occasione per lavorare su cose nuove e migliorare il mio tennis. Sono entusiasta di sfidarla nei quarti".

