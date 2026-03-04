Sabalenka a Indian Wells la proposta di matrimonio, con mega anello di diamanti: “Io e te per sempre”

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Indian Wells 2026 di tennis ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Aryna Sabalenka a Indian Wells ci è andata per giocare il torneo WTA, uno dei principali della stagione. Ovviamente ci è andata per vincere, cosa che non le è riuscita agli Australian Open, quando è mancata sul più bello. Ma in California ha ricevuto la proposta di matrimonio da parte del compagno Georgios Frangulis. She said yes. Lei ha detto sì e il video del momento è stato successivamente postato sui social, con una sfilza di messaggi a corredo: da Djokovic a Berrettini a migliaia hanno fatto gli auguri alla coppia per lo sposalizio.

La proposta di matrimonio di Frangulis a Sabalenka

Sabalenka è legata sentimentalmente da tempo a Georgios Frangulis. Sono una coppia nota e glamour che sui social si mostra spesso assieme. A Indian Wells è arrivato il momento di fare la proposta, dove un invito avvenuto poche settimane fa durante gli Australian Open. L'imprenditore brasiliano, 37enne, fondatore di Oakberry, che conobbe Aryna in occasione di un accordo commerciale, ha scelto Indian Wells e uno scenario splendido per inginocchiarsi e sorprenderla. La risposta è stata affermativa: sì.

"Io e te per sempre"

Il matrimonio si farà, più avanti, ora c'è una stagione appena iniziata e totalmente da vivere da protagonista. Il momento è stato immortalato ed è finito in un video pubblicato su Instagram dalla numero 1 del tennis femminile che a corredo ha scritto: "Io e te per sempre". Una sfilza di emoji, compreso un cuore bianco e la fede nuziale. Si nota anche un anello, impreziosito da un fantastico diamante scintillante, che svetta in modo piuttosto evidente.

Auguri, come detto, a raffica. Da Djokovic a Shelton, passando per Berrettini, il mondo del tennis si è fatto sentire con Sabalenka e Frangulis, ma pure Chiara Ferragni ha lasciato un messaggio alla coppia che si è fatta vedere per la prima volta assieme due anni fa durante il torneo di Madrid. Poche settimane prima l'ex fidanzato della bielorussa aveva perso la vita, si parlò di suicidio, avvenuto a Miami durante il torneo che Sabalenka giocò devastata.

Chi è Frangulis, il fidanzato di Sabalenka

Georgios Frangulis è un imprenditore brasiliano, fondatore e CEO di Oakberry, catena di bowl e smoothie a base di acai, una bacca amazzonica, con 700 punti in vendita in oltre 40 Paesi. L'uomo ha anche un passato da pilota e la passione per le corse l'ha mostrata spesso. Ora tra le mille attività ci sarà anche l'organizzazione del matrimonio.