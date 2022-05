Ruud inventa un nuovo colpo nel tennis: Paire non ci capisce niente e sbaglia tutto Episodio curioso in occasione del match degli ottavi del torneo di Ginevra tra il campione in carica Ruud e Benoit Paire, con il primo che ha sorpreso il secondo con una giocata inedita.

A cura di Marco Beltrami

Archiviato il torneo di Roma, entra nel vivo con le qualificazioni la marcia d'avvicinamento al Roland Garros che inizierà ufficialmente il 22 maggio con i match del tabellone principale. Nel frattempo sono diversi i tornei che si stanno disputando. Uno di questi è quello di Ginevra, il Geneva Open, che rappresenta un ottimo ultimo test prima dello Slam sulla terra rossa parigina. Ha fatto molto scalpore l'eliminazione della testa di serie numero uno Medvedev, al quale questa superficie risulta indigesta, agli ottavi di finale contro l'eterno Gasquet. I favori del pronostico ora sono tutti dalla parte del secondo giocatore del seeding Casper Ruud.

Il norvegese, ottavo giocatore del ranking ATP, è il campione in carica dopo che nell'edizione 2021 ha avuto la meglio in finale su Shapovalov. Il 23enne nella scorsa annata è stato uno dei migliori tennisti del circuito in termini di risultati, confermandosi completo e abile a giocare su tutte le superfici, un fattore non di poco conto. Protagonista di un inizio anno tra alti e bassi, ora sembra essere tornato ai suoi standard. Dopo il bye del primo turno, agli ottavi di finale Casper Ruud ha incrociato la racchetta di Benoit Paire. Il francese numero 67 ATP sta vivendo un momento travagliato, con pochi risultati positivi e la scia di un'annata a dir poco particolare, culminata in atteggiamenti spesso oltre le righe in campo.

La solidità e la sobrietà tennistica di Ruud contro l'imprevedibilità e l'irregolarità di Paire, in un match che rappresenta un vero e proprio scontro di filosofie di gioco. A sorprendere tutti, con una giocata alla Paire però è stato in realtà il norvegese nel corso del primo set. Ruud si è letteralmente inventato un nuovo colpo, una giocata insolita che forse mai si era vista prima sul campo di gioco, come sottolineato anche da Tennis TV. Chiamato a rete dal francese con una pregevole palla corta, la testa di serie numero due si è ritrovata poco dopo a rincorrere il classico pallonetto dell’avversario.

Tutto lasciava presagire la possibilità di un tweener (ovvero il colpo da sotto le gambe), e invece ecco la sorpresa: mentre Ruud correva dando le spalle all’avversario, ha deciso di colpire la palla senza guardare dall’altro lato del campo, anticipando la giocata. Con un colpo dal basso verso l’alto, ha alzato a sua volta una traiettoria a campanile, continuando a correre. Poco dopo si è girato per vedere l’esito della sua invenzione, che ha destabilizzato Paire. Quest’ultimo saggiamente si era portato nei pressi della rete, ma probabilmente non si aspettava la giocata di Ruud. L’effetto sorpresa e forse il sole, hanno spinto all’errore il transalpino che ha spedito la pallina con uno smash fuori. Una serata da dimenticare per il povero Benoit, sconfitto poi 6-3, 6-1.