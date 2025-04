video suggerito

Rune ha comprato una Porsche da 200mila euro: “È parcheggiata lì, non ho la patente per guidarla” Il tennista danese si è tolto uno sfizio acquistando una fiammante Porsche, che fa parte del suo meraviglioso garage a Monte Carlo. Rune ha sborsato una splendida cifra per una vettura che non può guidare, perché non ha la patente. Naviga su sito e app senza pubblicità a 90€/anno. Abbonati ora

A cura di Alessio Morra

Holger Rune a nemmeno vent'anni era già nel gotha del tennis, nel 2023 salì fino al numero 4. Non si è confermato, non è rimasto sui livelli di Sinner e Alcaraz, ma il futuro è anche suo. Si sta riprendendo dopo un'annata complicata, a Monte Carlo dove due anni fa raggiunse la finale risiede e davanti casa ha parcheggiata la sua nuova fiammante Porsche. Una vettura tanto meravigliosa quanto costosa, che però non può guidare perché non ha ancora la patente.

Il boom di Rune, che ora sta provando a tornare al vertice

Rune è classe 2003. Rapidamente è esploso. Nel 2022 ha vinto Parigi Bercy, sconfiggendo Djokovic, pochi mesi dopo disputò le finali di Monte Carlo e Roma. Poi balzò al numero 4. Non si è confermato nel 2024, ma in questa stagione ha raggiunto la finale a Indian Wells. Insomma, sembra in ripresa e ora c'è la terra rossa, superficie che è tra le sue predilette.

Rune si è comprato pure una Porsche

Nel Principato, dove risiede, si è mostrato assai sorridente e in un'intervista ha rivelato di essersi tolto uno sfizio comprandosi una fiammante Porsche. Rune, che recentemente aveva già investito nel mattone, acquistando una grandissima villa non lontano dal Monaco, ha detto di aver acquistato una Porsche 911 GT3, che a listino costa esattamente 200 mila euro. Un bolide meraviglioso. Il danese decanta la sua vettura, dice simpaticamente: "È parcheggiata da qualche parte qui sotto", indicando un punto, come si vede bene dal video.

Ma quando il giornalista gli chiede com'è guidare una vettura così potente, Rune risponde e lo fa in modo disarmante e con il sorriso sulle labbra: "Questa è una bella domanda. Perché non ho la patente".

La Porsche 911 GT3, immagine tratta da Porsche.com.

Il tennista spiega perché non ha la patente di guida

Rune, che possiede anche due BMW, che sono nello stesso sontuoso garage di Monaco, ha scherzato poi con il giornalista dicendo: "Vorrei prendere la patente di guida, ne ho bisogno. ma non è facile. Cerco di fare del mio meglio, ma ci sono tanti tornei. Ora giocherà Monte Carlo, poi Barcellona, Madrid e Roma. C'è molto da fare".