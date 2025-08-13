Rosenkranz vince il set e corre a farsi una doccia: squalificato dal Challenger di Chersonissos

È arrivata la squalifica per Rosenkranz che, dopo aver vinto il primo set contro Fellin, ha lasciato il campo per farsi una doccia. Una storia assurda che ha anche un precedente.

Una storia bizzarra arriva dal dal Challenger di Chersonissos dove il caldo è asfissiante e non lascia respiro ai tennisti. Per questo Mats Rosenkranz ha ben pensato di riprendere fiato dopo aver vinto il primo set contro Pietro Orlando Fellin andando negli spogliatoi per fare una doccia veloce: la scelta gli ha permesso di tornare in campo più fresco, ma ha anche messo fine alla sua partita perché è stato squalificato.

Non è consentito infatti fare un break così lungo per un doccia e per questo non ha potuto continuare la sua gara contro il tennista italiano. Un passo falso che ha creato un'amara delusione per il numero 336 del ranking che ha scoperto questa particolarità del regolamento, anche se in realtà c'era un precedente di cui non aveva tenuto conto.

Rosenkranz squalificato per aver fatto un break doccia

Il tedesco non sapeva che non fosse possibile allontanarsi per fare una doccia e lo ha scoperto nel peggior modo possibile. A creta Rosenkranz aveva appena vinto il primo set contro Fellin quando ha deciso di sfruttare il break per potersi fare una doccia per combattere il caldo di Creta. L'arbitro ha chiamato il supervisore che ha accertato una violazione del codice: non è possibile abbandonare il campo per trovare refrigerio ed è così che il tennista ha regalato al rivale il passaggio ai quarti di finale.

Strano ma vero, non è la prima volta che accade un episodio simile. C'è un unico precedente, risalente al 2022, quando l'americano Nicolas Moreno de Alboran lasciò momentaneamente il campo in un Challenger a Siviglia per concedersi una breve doccia. Non bastò la giustificazione come "toilet break" (concesso ai tennisti) per evitargli la squalifica. La stessa cosa che è accaduta a Rosenkranz che, suo malgrado, ha dovuto abbandonare il torneo greco solo per l'impellente voglia di farsi una doccia.