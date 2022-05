Roland Garros 2022, il tabellone degli italiani: buon sorteggio per Sinner, che evita i big Il tabellone del Roland Garros è pesantemente sbilanciato. Nella parte alta ci sono Djokovic, Nadal e Alcaraz. In quella bassa grande chance per Tsitsipas e Sinner.

Si temeva che il tabellone del Roland Garros fosse sbilanciato, e i timori principali si sono tutti avversati. Nella parte alta ci sono Djokovic, Nadal e Alcaraz, quelli che sulla carta sono favoriti, e c'è pure Zverev. In basso invece è presente Tsitsipas, con lui pure Sinner. Poco fortunato Musetti che se la vedrà con Tsitsipas al primo turno, Fognini invece è sulla strada di Nadal.

Djokovic, testa di serie numero uno, recente vincitore a Roma e detentore del trofeo, esordirà contro il giapponese Nishioka. Nella parte bassa c'è Medvedev, numero due che però è reduce da una lunga assenza a causa di un infortunio e che sul rosso non è un drago. E in alto con Djokovic ci sono Nadal, Alcaraz e Zverev. In basso dunque caccia aperta, il favorito per la finale è Tsitsipas, ma occhio a Sinner che ha un tabellone molto favorevole.

Il Roland Garros da oltre una decina d'anni inizia di domenica. Quest'anno dunque si partirà domenica 22 maggio, con i match del primo turno. Il torneo terminerà domenica 5 giugno con la finale del torneo maschile.

Domenica 22, lunedì 23, martedì 24 maggio: primo turno singolare maschile e femminile

Mercoledì 25 e giovedì 26 maggio: secondo turno singolare maschile e femminile

Venerdì 27 e sabato 28 maggio: terzo turno singolare maschile e femminile

Domenica 29 e lunedì 30 maggio: ottavi di finale torneo singolare maschile e femminile

Martedì 31 maggio: quarti di finale torneo singolare maschile e femminile

Mercoledì 1 giugno: quarti di finale torneo singolare maschile

Giovedì 2 giugno: semifinali torneo singolare femminile

Venerdì 3 giugno: semifinali torneo singolare maschile

Sabato 4 giugno: finale torneo singolare femminile e doppio maschile

Domenica 5 giugno: finale torneo singolare maschile

Dove vedere l’ATP Roland Garros in diretta TV e streaming

Il Roland Garros verrà trasmesso in diretta integrale da Eurosport, canale che manda in onda tre/quarti dei tornei del Grande Slam di tennis. Eurosport si può seguire su Sky, sul canale 210. Mentre Eurosport 1 è presente sul canale 211. Il torneo sarà trasmesso dal primo all'ultimo punto in diretta. Eurosport è presente anche su DAZN e si potrà seguire quindi anche su Sky Go, DAZN e su Now.