Rinderknech-Vacherot oggi in finale all’ATP Shanghai: orario e dove vedere la partita in TV e streaming

Se qualcuno ha osato scommettere su questa finale è diventato milionario. Arthur Rinderknech disputerà oggi la seconda finale della sua carriera. Mentre Valentin Vacherot ha iniziato il torneo da numero 204! Uno dei due sarà il campione di Shanghai. Uno dei due cugini, ebbene sì. Arthur e Valentin si conoscono da sempre. L’incontro non inizierà prima delle ore 10:30.

A che ora gioca Rinderknech contro Vacherot all'ATP Shanghai, orario e programma

La finale dell’ottavo e penultimo torneo 1000 della stagione è una delle più inaspettate di sempre. In campo due cugini, figli di due sorelle: il francese Rinderknech e il monegasco Vacherot, arrivati inaspettatamente in finale. L’incontro non inizierà prima delle ore 10:30. In precedenza si disputerà la finale del torneo di doppio tra i tedeschi Krawietz/Putz e il duo formato dallo svedese Goransson e l’americano Michelsen.

Rinderknech – Vacherot dove vederla in TV e in streaming: non c'è diretta in chiaro

Dove vedere in TV Rinderknech-Vacherot? La finale del 1000 di Shanghai si potrà seguire in diretta solo su Sky, che manderà in onda la finale sul canale 201, Sky Sport Uno, ma non sul 203 dove andrà in onda la finale del torneo femminile di Wuhan. Telecronaca di Elena Pero e Paolo Bertolucci.

I precedenti tra Rinderknech e Vacherot

Non si sono mai affrontati in una partita ufficiale, ma essendo cugini, e legatissimi, non si possono contare le sfide, i set giocati in allenamento tra il francese e il monegasco