Rider consegna cibo sugli spalti durante Darderi-Draper, l'arbitro lo richiama: "Ehi dico a te!" Situazione curiosa durante il torneo di Vienna, e in particolare nella partita tra Draper e Darderi con un fattorino che si è fatto notare sugli spalti.

A cura di Marco Beltrami

Scene insolite nella sfida tra Draper e Darderi negli ottavi di finale del torneo di Vienna. Inaspettata interruzione a causa di un fuori programma rappresentato dall'arrivo di un fattorino, che ha portato uno spuntino ad alcuni tifosi presenti sugli spalti. Il giudice di sedia è stato costretto a richiamare il rider per permettere al tennista britannico e a quello italiano di riprendere il gioco.

Fattorino sugli spalti durante Draper-Darderi a Vienna

Sul punteggio di 2-2 e su un turno di servizio a favore di Darderi, ecco che l'arbitro ha fermato tutto richiamando qualcuno sugli spalti. Gli sguardi di tutti si sono focalizzati su un ragazzo con la maglia arancione che cercava qualcuno con una busta e un foglio di carta in mano. Si trattava di un fattorino di una nota compagnia di trasporto di cibo a domicilio. Alcuni tifosi presenti hanno deciso di ordinare qualcosa da mangiare a distanza, proprio durante la partita.

L'arbitro richiama il rider dopo aver interrotto il gioco

Ecco allora che l'addetto ai lavori dopo essere entrato nell'impianto è riuscito a portare a termine la sua "missione", disturbando però inevitabilmente la partita. Impossibile da regolamento camminare, o muoversi durante i punti, ed ecco allora che il ragazzo è stato richiamato. Il giudice di sedia attraverso il microfono si è fatto sentire: "Bitte, bitte!", ovvero "Per favore", prima chiarire al diretto interessato che ce l'aveva proprio con lui: "Sì, tu". Ad un certo punto, anche su indicazione dei presenti il rider ha capito che era il caso di sedersi per far sì che il gioco proseguisse

Un piccolo siparietto dunque a Vienna che non ha inciso sull’andamento del match che si è risolto in due set. Nonostante un inizio convincente, non c’è stato niente da fare per Darderi che è stato battuto 7-5, 6-1 da Draper. Il britannico ha servito molto bene e ha giocato mettendo una pressione costante sull’avversario, che alla fine è risultata vincente.