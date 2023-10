Quanto ha guadagnato finora Jannik Sinner in carriera: i ricchi premi incassati a soli 22 anni Jannik Sinner ha guadagnato circa 11 milioni di euro in carriera. Con il trionfo a Pechino contro Medvedev ha intascato oltre 640mila euro di prize money.

A cura di Marco Beltrami

Jannik Sinner vincendo il torneo di Pechino si è tolto più di una soddisfazione. Oltre ad aver finalmente battuto la sua bestia nera Daniil Medvedev che aveva sempre vinto nei 6 precedenti e consolidato il 4° posto nel ranking ATP, il tennista italiano ha portato a casa un ottimo premio in termini di denaro. Quanti soldi ha vinto Jannik Sinner trionfando al China Open? E quanto ha guadagnato complessivamente in carriera?

Il successo nel torneo ATP 500 di Pechino, che fa da antipasto al Masters di Shanghai, ha permesso a Sinner non solo di portare a casa una bella e imponente coppa d'oro. Nelle sue tasche anche un importante premio in denaro, tenendo conto che il montepremi complessivo dell'evento ammontava a 3,6 milioni di dollari, ovvero 3.4 milioni di euro. Il giocatore altoatesino ha vinto in particolare la bellezza di 679,550 dollari che equivalgono a 646,230 euro. Lo sconfitto Medvedev si è "consolato" con un premio di 365.640 dollari, ovvero la metà di quanto riservato al campione.

Un premio importante dunque che va ad aggiungersi a quanto già vinto da Sinner in questa stagione. Oltre a tre tornei vinti, tra cui un Masters 1000, Jannik ha infatti ottenuto risultati importanti in tantissimi eventi del circuito disputati incassando così altri soldi. In questo 2023 dunque complessivamente Sinner ha messo in tasca solo dai premi 5.041.360 dollari, cioè poco meno di 5 milioni di euro.

Se invece prendiamo in considerazione l'intera carriera da professionista possiamo constatare che i guadagni generali di Sinner dai tornei ammontano alla bellezza di 11.671.748 dollari (poco più di 11 milioni di euro). Una cifra a dir poco importante che non tiene conto di altri introiti notevoli, provenienti per esempio dagli sponsor. Con i suoi risultati infatti Sinner si è garantito contratti di sponsorizzazione molto ricchi che gli permettono in questo momento di essere uno dei tennisti più ricchi in circolazione. E stiamo parlando di un classe 2001.