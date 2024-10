video suggerito

Quanto ha guadagnato Rafa Nadal nella sua straordinaria carriera: un patrimonio spropositato Rafa Nadal lascerà il tennis dopo le Final 8 di Coppa Davis. L’ex numero 1 del mondo ha guadagnato in carriera di solo prize money 123 milioni di euro, che quasi si raddoppiano considerando esibizioni e sponsorizzazioni. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Morra

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

Rafa Nadal saluterà il tennis in modo definitivo dopo le Final 8 di Coppa Davis in programma a Malaga dal 19 al 24 novembre. Lo spagnolo chiuderà una carriera da professionista iniziata nel 2002, quando esordì nemmeno sedicenne nel torneo di Maiorca. Ventitré anni nel tour vissuti sempre a livelli altissimi lo hanno portato a essere una delle stelle assolute di questo sport e a essere anche uno dei tennisti con il prize-money più alti di sempre. Fare una stima dei guadagni di Nadal è quasi impossibile, ma considerando una serie di favoriti e soprattutto l'analisi di Forbes si può arrivare vicini alla verità.

123 milioni di euro vinti di soli premi

92 tornei vinti in carriera, 22 titoli del Grande Slam (14 Roland Garros, 4 US Open, 2 Wimbledon, 2 Australian Open), oltre una trentina di 1000 e 39 finali perse hanno portato Rafa Nadal a guadagnare di soli premi oltre 130 milioni di dollari. Per la precisione 134.946.100 che in euro fanno una cifra che supera i 123 milioni di euro.

Oltre cento milioni guadagnati grazie alle sponsorizzazioni

Questa però non è la cifra reale, perché a questi vanno aggiunti i guadagni prodotti dalle esibizioni e soprattutto dalle sponsorizzazioni, che nel caso di Rafa sono assai numerose: si parte ovviamente dalla Nike, che lo ha accompagnato in tutta la carriera. Secondo le stime di Forbes a quei 123 milioni di euro ne vanno aggiunti nel suo patrimonio stimato almeno altri 90 milioni di euro. Insomma, il suo patrimonio supera e non di poco i 210 milioni.

Una cifra enorme, che secondo gli esperti di finanza è quella netta, considerato che Rafa ha investito anche tanto, e bene. Nadal è stato legato a diversi marchi importanti come Emporio Armani e Tommy Hilfiger, e ha tra i suoi partner storici anche Louis Vuitton, Richard Mille e Babolat. E la Vuitton qualche anno fa realizzò una pubblicità con Rafa e Roger Federer, uno spot meraviglioso.

L'Academy di Rafa Nadal a Manacor

Nadal ha una meravigliosa Academy a Maiorca, alla quale possono iscriversi anche tanti ragazzini che sognano di sfondare nel circuito mondiale. Precisamente a Manacor ci sono 23 campi in cemento e 20 in terra battuta, ma anche campi di padel e squash, oltre a un campo da calcio e due piscine. Inoltre c'è una struttura di medicina sportiva e una scuola internazionale che aiuta i giovani tennisti a combaciare studi e tennis. Academy che per i giovani tennisti ha un costo di 57 mila euro annui.