Quanto guadagna Sinner se vince le ATP Finals 2023: i premi del Prize money Sinner ha vinto già cifre importanti grazie ai risultati ottenuti finora grazie al premio di partecipazione e alle vittorie nella fase a gironi. Ecco quanto può guadagnare Jannik in caso di successo del torneo.

A cura di Marco Beltrami

Jannik Sinner alle ATP Finals ha già guadagnato cifre importanti vincendo le tre partite della fase a gironi dopo aver incassato il gettone della partecipazione. E ora giocherà in semifinale contro Medvedev per provare poi a sfidare in finale uno tra Alcaraz e Djokovic. Montepremi del torneo alla mano il tennista italiano che finora ha vinto quasi 1.4 milioni di euro, può in caso di accesso in finale intascare poco più di 2 milioni di euro. Con un trionfo a Torino, Sinner vincerebbe complessivamente quasi 4.5 milioni di euro, una somma che si andrebbe ad aggiungere ai premi vinti in carriera.

Quanto guadagna Sinner se vince le ATP Finals 2023: il montepremi

Il montepremi delle ATP Finals di Torino è di circa 15 milioni di dollari. Una cifra importante, più alta delle edizioni precedenti. Ma quanto guadagnerebbe dunque Sinner in caso di vittoria del torneo? Jannik che ha vinto tutte le partite della fase a gironi, se dovesse dunque vincere le Nitto ATP Finals lo farebbe da imbattuto. Questo vuol dire che rispetto agli altri semifinalisti, che hanno tutti perso almeno un match, incasserebbe di più dopo la finale vinta. Il montepremi per il campione imbattuto è di 4.801.500,00 dollari, ovvero 4.411.528 euro.

I premi del torneo di tennis: quanto ha guadagnato Sinner fino alle semifinali

Sinner ha comunque già guadagnato dei soldi grazie ai risultati ottenuti finora nella fase a gironi e considerando il premio di partecipazione alle ATP Finals. Il gettone per la qualificazione è di circa 325.500 dollari. A questo bisogna aggiungere i guadagni per le partite vinte finora. Ogni successo infatti permette al vincitore di incassare 390.000 dollari. Sinner avendo battuto nell'ordine, Tsitsipas, Djokovic e Rune si è messo in tasca 1.170.000 dollari. Dunque fino alla semifinale contro Medvedev il tennista italiano ha incassato 1.495.000 dollari, ovvero 1.373.000 euro.

Leggi anche Jannik Sinner batte pure Rune e vola in semifinale alle Finals da imbattuto, passa anche Djokovic

A questo poi si devono aggiungere gli introiti provenienti dagli sponsor, che non sono assolutamente da sottovalutare. Un bottino di tutto rispetto per Jannik Sinner che può chiudere la stagione davvero con il botto anche dal punto di vista economico.