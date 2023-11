Sinner ora ha battuto tutti i tennisti più forti, da Djokovic a Rune: e può puntare a vincere tutto Alle ATP Finals Jannik Sinner è riuscito a superare anche gli unici top ten che non era riuscito a battere e cioè Djokovic e Rune. Sinner ora può sognare in grande e puntare a ogni tipo di traguardo.

A cura di Alessio Morra

Per tanti anni, anzi per una sfilza di decenni l'Italia ha cercato un tennista di livello. Ora ce l'ha e quel tennista, cioè Jannik Sinner, è uno dei favoriti per vincere le ATP Finals. Quello che un tempo si chiamava il ‘Masters' è diventato il terreno di caccia dell'altoatesino che dopo aver battuto Tsitsipas, Djokovic, Rune giocando in modo straordinario ha colto un grande traguardo e soprattutto ha fatto capire di essere diventato veramente un fuoriclasse della racchetta: adesso ha battuto i top ten.

La crescita di Sinner è stata graduale in questi anni, tanti step, uno dietro l'altro. Ma negli ultimi mesi Sinner ha acquisito una sfilza di skills, una dietro l'altra. Intanto grande consapevolezza nei propri mezzi, poi un servizio formidabile, un gioco di rete straordinario e una condizione fisica invidiabile, che gli ha permesso di arrivare pimpante a fine stagione.

Tra Pechino e Vienna, tornei ha vinto nell'arco di poche settimane, Sinner ha battuto due volte Medvedev (con il quale era fino a un mese e mezzo fa sotto 0-6 nei precedenti) ha battuto ancora una volta Carlos Alcaraz e poi ha sconfitto pure Rublev. Quattro partite contro tennisti piazzati nella top 5 e quattro vittorie.

Già questi dati bastavano e avanzano per definire la stagione del numero 4 ATP e i suoi enormi progressi. Ma c'erano ancora dei top ten che non era riuscito a battere, e sono i tre tennisti capitati nel suo girone. E a Torino li ha battuti. Tsitsipas è stato il primo a cadere (ma lo aveva già sconfitto, anche se gli head to head restano in rosso). Ma soprattutto ha vinto due partite fantastiche contro Djokovic e poi contro Rune, che nei precedenti incontri non gli avevano lasciato scampo.

Ora ha battuto tutti i top ten, almeno un successo lo vanta anche contro Zverev, Hurkacz e Fritz. Sinner cresce di partita in partita e adesso che ha sconfitto almeno una volta tutti i suoi principali rivali ha fatto scomparire ogni tipo di critica e ha fatto capire a tutti di poter puntare al massimo: nel suo mirino, oltre alle Finals e alla Davis, ci sono gli Slam e il numero 1.