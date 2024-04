video suggerito

Quanto guadagna Sinner se vince contro Tsitsipas e arriva in finale all’ATP Montecarlo 2024 Quanto può guadagna Jannik Sinner se dovesse vincere contro Tsitsipas e arrivare in finale all’ATP Montecarlo 2024: a quanto ammontano i premi del torneo del Principato. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Vito Lamorte

Quanto guadagna Sinner se vince contro Tsitsipas e arriva in finale all'ATP Montecarlo 2024? Oltre all'importanza del ranking ATP, se Jannik dovesse vincere la finale potrebbe mettere le mani su una cifra quasi milionaria, nonostante sia la più bassa tra tutti i Masters 1000. Chi vince il torneo del Principato si aggiudica ben 919.075 euro mentre chi fa il secondo posto prende 501.880 euro.

Il tennista altoatesino sta facendo grandi cose al Masters 1000 di Montecarlo e ha conquistato la semifinale battendo il danese Holger Rune senza grossi problemi: ora se la vedrà con Stefanos Tsitsipas per staccare il pass per la finale.

Il numero 2 del mondo vuole proseguire il suo momento d’oro: dopo l'Australian Open e il Masters 1000 di Miami, vuole dire la sua anche sul mattone triato dove ha disputato la semifinale dodici mesi fa, perdendola proprio contro Rune. Il danese è stato sistemato e Sinner si è preso la rivincita dello scorso anno, ma ora arriva un cliente difficile come Tsitsipas.

Quanto guadagna Sinner se arriva in finale all'ATP Montecarlo 2024

Nel primo turno (a cui Sinner non ha preso parte), c'erano in palio 23.000 euro, mentre nel secondo in cui il tennista italiano ha sconfitto Korda il bottino era di 41.700 euro. Agli ottavi di finale, vinti contro Struff, si è aggiudicato 77.760 euro mentre per l'approdo ai quarti di finale il premio era di 145.380 euro. Con il pass per la semifinale la somma si è alzata a 266.530 euro mentre la finale ha doppio premio: uno per chi perde e uno per chi vince. Chi sale sul secondo gradino del podio si prende 501.880 euro, mentre chi vince il torneo si assicura 919.075 euro.

Il montepremi dell'ATP Montecarlo 2024

Il prize money totale dell’evento di Montecarlo al maschile corrisponde a 5 milioni e 950mila 575 euro totali, dei quali 919mila 075euro andranno a beneficio di colui che infine alzerà il trofeo, come anticipato, e con essi beneficerà di 1000 punti annessi a impreziosire la cifra stabilita. Chi perderà in finale otterrà 650 punti per la classifica ATP.