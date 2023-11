Quanto guadagna Djokovic con le vittorie nel tennis: il vero jackpot arriva dagli sponsor Vincendo sette dei tredici tornei disputati in stagione Novak Djokovic è tornato al numero 1 e ha incassato anche una cifra enorme. Il serbo ha portato a casa di soli premi quasi 16 milioni di euro nel 2023.

A cura di Alessio Morra

16 CONDIVISIONI condividi chiudi

Novak Djokovic è il dominatore del tennis. Il serbo a 36 anni ha chiuso ancora una volta la stagione al numero uno della classifica ATP. Un'annata praticamente perfetta, se avesse vinto pure Wimbledon sarebbe riuscito a realizzare il Grande Slam. Sette tornei vinti, l'ultimo a Torino, e quasi sedici milioni di euro guadagnati di soli premi.

Tredici tornei disputati in stagione, pochissimi considerata la media, sette quelli vinti. Djokovic è stato implacabile. Di anni ne ha 36, se ne sente dieci di meno, ma non può giocare sempre, è così cerca di mirare bene, vuole un obiettivo e tendenzialmente se lo prende. La seconda parte di stagione è stata strepitosa. Dal Roland Garros in poi ha perso solo due partite, praticamente in sei mesi e mezzo!

Ha iniziato la stagione vincendo il 250 di Adelaide, un torneo giocato in funzione degli Australian Open. E a Melbourne, dove nel 2022 non aveva potuto giocare, naturalmente ha vinto. Un solo set perso e Tsitsipas schiacciato in finale. Poi la forzata assenza a Indian Wells e Miami e un ritorno alle gare lento con sconfitte sorprendenti a Monte Carlo, Belgrado, Madrid e Roma. Quattro ko che non gli hanno tolto nulla. Perché al Roland Garros ha vinto ancora. Bis Slam e sogno Grande Slam, che però è svanito a Wimbledon, dove ha perso una finale intensa con Alcaraz, impostosi 6-4 al quinto.

Da quel momento in poi però solo Sinner è riuscito a batterlo. Successo a Cincinnati, con rivincita su Alcaraz, vittoria agli US Open, slam numero 24, e trionfo pure a Parigi Bercy, dove lottando ha vinto una serie di incontri con avversari di livello. Alle ATP Finals di Torino, Djokovic ha faticato nel girone, ha perso con Jannik, prima di vincere con Alcaraz in semifinale (6-3 6-2) e con Sinner in finale (6-3 6-3). 7° titolo alle Finals e 97° in carriera.

Facendo incetta di trofei, e di fatto diventando il GOAT del tennis, il bilancio stagionale complessivo è di 55 vittorie e 6 sconfitte, Djokovic ha portato a casa una importante cifra di soli premi. Grazie a sei titoli complessivi e alla finale di Wimbledon il numero 1 del tennis ha vinto quasi 16 milioni di dollari, per la precisione 15.936.087.

Quella cifra è relativa ai premi relativi al campo, ma a quella somma vanno ad aggiungersi i guadagni ottenuti tramite gli sponsor. Quello che si sa è che Lacoste (sponsor tecnico per l'abbigliamento), Asics (che gli fornisce la scarpe) e Head (per la racchetta) guadagna 20 milioni netti a stagione, cifra alla quale possono aggiungersi dei bonus. Inoltre Djokovic ha due ulteriori sponsor, che però non ha reso noti i dettagli economici. Nel 2022, secondo Forbes, di soli sponsor il serbo ottenne 25 milioni di euro.

Il suo montepremi complessivo è di 180.643.353. Una cifra enorme, ma va detto che al prize-money vanno aggiunti i guadagni ottenuti tramite sponsor, pubblicità ed esibizioni, e generalmente la cifra si moltiplica almeno per tre, se non per quattro o per cinque.