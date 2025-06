video suggerito

Quando si gioca la finale maschile del Roland Garros 2025, data e orario dell'incontro La finale del Roland Garros maschile si giocherà domenica 8 giugno, alle ore 15. In campo i vincenti delle semifinali Musetti-Alcaraz e Sinner-Djokovic, possibile la diretta in chiaro.

A cura di Alessio Morra

Si disputano oggi le semifinale del torneo maschile del Roland Garros. La finale si terrà invece domenica 8 giugno, un giorno che potrebbe essere storico per il tennis italiano. I vincenti di Musetti-Alcaraz e Sinner-Djokovic, le partite in programma questo pomeriggio, si giocheranno la coppa dei Moschettieri nella partita che non inizierà prima delle ore 15, e che potrebbe essere trasmessa anche in chiaro.

Finale Roland Garros 2025: data e orario della partita di tennis

La seconda domenica di giugno tradizionalmente si tiene la finale del Roland Garros, così è anche quest'anno. Chi vincerà tra Musetti e Alcaraz, in campo nella prima semifinale, e tra Sinner e Djokovic, dunque scenderà in campo domenica 8 giugno al Philippe Chatrier per la finale dello Slam parigino, il più importante torneo su terra battuta.

Dove vedere la finale del Roland Garros in TV e streaming: possibile anche in chiaro

La finale del torneo maschile del Roland Garros, vinta lo scorso anno da Alcaraz, si potrà seguire in diretta TV su Eurosport, canale visibile da parte degli abbonati di Sky, DAZN e Discovery+. Streaming possibile, sempre per abbonati, on Sky Go, DAZN, Discovery+ e NOW. Ma se si qualificherà per la finale di Parigi uno tra Lorenzo Musetti e Jannik Sinner è praticamente certa anche la trasmissione in chiaro, con l'incontro di domenica 8 giugno che sarebbe mandato in onda gratuitamente e per tutti sul NOVE.

Chi giocherà la finale del Roland Garros

La finale del torneo più ambito sulla terra battuta si terrà domenica 8 giugno 2025, e non prenderà il via prima delle ore 15. In campo potrebbero esserci due tennisti italiani. Nella prima semifinale Lorenzo Musetti sarà protagonista contro Carlos Alcaraz, mentre nella seconda sarà la volta di Jannik Sinner che giocherà invece contro Novak Djokovic, campione tre volte al Roland Garros (2016, 2021, 2023).