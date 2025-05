video suggerito

Quando si gioca la finale del torneo ATP di Madrid 2025, data e orario dell’incontro di tennis La finale del torneo 1000 di Madrid si terrà domenica 4 maggio alle ore 18:30. Diretta TV su Sky, non c’è la possibilità di seguire l’evento in chiaro. In campo i vincenti di Musetti-Draper e Ruud-Cerundolo. Accedi a contenuti speciali: newsletter, podcast e live

A cura di Alessio Morra

Si giocano oggi le semifinali del torneo 1000 di Madrid. Nel pomeriggio tocca al norvegese Ruud e all'argentino Cerundolo, mentre in serata, dalle ore 20, scendono in campo Lorenzo Musetti e Jack Draper, due dei tennisti più caldi del momento. I vincenti delle semifinali si qualificheranno per la finale che si giocherà domenica 4 maggio alle ore 18. L'incontro, in ogni caso, non sarà visibile in alcun modo in diretta TV in chiaro. Diretta esclusiva su Sky.

Finale ATP Madrid, quando si gioca: data e orario della partita di tennis

La finale del torneo di Madrid, appuntamento divenuto tradizionale e che precede gli Internazionali d'Italia di Roma, si terrà nel tardo pomeriggio di domenica 4 maggio, si parte alle 18:30. Si gioca sul campo dedicato al grande Manolo Santana, mito del tennis, non solo spagnolo. Lorenzo Musetti spera di disputarla, per farlo deve battere Jack Draper, che ha vinto tutte le precedenti sfide. Se ci riuscirà sarà il secondo italiano a qualificarsi per la finale di Madrid, dopo Matteo Berrettini. In ogni caso il vincente di Musetti-Draper sarà il favorito tanto contro Cerundolo che contro Ruud, due specialisti della terra battuta.

Dove vedere la finale dell'ATP Madrid in tv e streaming

Anche il torneo maschile di Madrid è un'esclusiva assoluta di Sky, che ha trasmesso sin dal primo giorno il quarto torneo 1000 della stagione. La finale andrà in onda su Sky Sport Uno (canali 201) e su Sky Sport Tennis (canale 203) dalle ore 18:30. Streaming con Sky Go e NOW, per rispettivi abbonati. Non ci sarà la diretta in chiaro.

Chi gioca la finale del torneo di tennis: i finalisti del 1000 di Madrid

Le semifinali del torneo maschile di Madrid sono Ruud-Cerundolo e Draper-Musetti. I vincenti scenderanno in campo nella finale del quarto 1000 stagionale domenica 4 maggio alle ore 18:30. L'Italia spera di piazzare un altro proprio rappresentante nell'ultimo atto di un torneo prestigioso anche questa volta.