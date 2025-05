video suggerito

Proposta di matrimonio a Madrid mentre Musetti è in campo, Lorenzo si ferma: la sua reazione L'ultima partita di Musetti a Madrid è stata preceduta da un momento emozionante: sugli spalti è arrivata una proposta di matrimonio che ha scatenato la divertita reazione di Lorenzo e De Minaur.

A cura di Marco Beltrami

La partita tra Lorenzo Musetti e Alex De Minaur è stata preceduta da un momento particolare che non ha lasciato indifferenti i giocatori. L'attenzione si è spostata infatti dal campo alle tribune, dove una coppia ha vissuto una situazione indimenticabile. Un ragazzo ha deciso di fare la proposta di matrimonio alla sua compagna in mondovisione.

La proposta di matrimonio prima di Musetti-De Minaur, emozioni a Madrid

Il tennista italiano e quello australiano avevano appena finito il riscaldamento e si preparavano per l'inizio della partita, quando però hanno dovuto fermarsi. Questo a causa di un trambusto sugli spalti, dove un tifoso ha deciso di sorprendere la sua fidanzata estraendo dalla tasca un anello. Dopo essersi messo in ginocchio lo spasimante ha chiesto alla donna di sposarlo, lasciandola senza parole.

La donna visibilmente emozionata e anche un po' imbarazzata si è portata le mani sulla bocca in segno di sorpresa e ha atteso che il suo futuro marito le infilasse l'anello al dito. Dopo il "sì" lacrime e abbracci tra i due, tra l'ovazione del pubblico che ha riservato alla coppia un'esultanza come quella dedicata ai protagonisti del match, con tanto di applausi a scena aperta.

La reazione di Musetti alla proposta di matrimonio

Come hanno reagito i giocatori a questo fuori programma sulle tribune? Lorenzo Musetti si è fermato e gustato lo spettacolo, guardando i protagonisti della proposta e sfoderando un grande sorriso di approvazione. Diverso l'atteggiamento di De Minaur che invece è sembrato quasi indispettito da quella che inevitabilmente è stata una situazione che ha fatto perdere un po' di tempo. Il match di Lorenzo è iniziato dunque con il sorriso ed è finito con il sorriso. Una serata indimenticabile, per i futuri sposi e per Musetti che è entrato in top ten e si è guadagnato la possibilità di giocarsi i quarti di finale del prestigioso Masters 1000 di Madrid.